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Освобожденная из плена Марьяна Чечелюк намекнула, что была беременна и потеряла ребенка

Анна Ярославская
4 июня 2024, 12:29
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Девушка в соцсетях написала трогательное обращение к своему возлюбленному, которого в РФ приговорили к 25 годам колонии.
Марьяна Челенюк с мужем
Марьяна Чечелюк намекнула, что была беременна / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/tvoya.yaa

Следователь из Мариуполя, 24-летняя Марьяна Чечелюк, которая пробыла в российском плену целых два года, намекнула на то, что была беременна, но потеряла ребенка.

В одном из постов в Instagram девушка рассказала о своем возлюбленном - воине полка Азов, которого в РФ приговорили к 25 годам колонии.

"Мой любимый Азовчик, я очень тебя жду. Мое сердце, мой воздух, моя жизнь. Если бы у меня была возможность сидеть в плену вместо тебя, я не колеблясь осталась там... Я знаю, как вам там всем сложно, как они издеваются и ломают вас. Я рядом, в мыслях, воспоминаниях, слева в сердце, помнишь?", - написала она.

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Марьяна намекнула на то, что во время выхода в плен была беременна, однако, находясь в неволе, потеряла ребенка.

"Ты хотел оставить свой след в нашей семейной жизни, но эти твари погубили меня вместе с нашим солнышком", - добавила девушка, обращаясь к своему мужу.

Марьяна Чечелюк - возвращение из российского плена

31 мая Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

Молодая следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк была одной из 75 человек, которые вернулись домой. Ее задержали во время обстрелов в бункерах "Азовстали", с тех пор она пробыла в российском плену два года.

Возвращаясь домой, она прочитала стихотворение, которое написала в плену своей маме. В нем она делится своими впечатлениями и ощущениями от пребывания в плену и выражает надежду на возвращение в родную Украину.

Позже появилось фото, как Марьяна Чечелюк впервые встретила маму после двухлетнего плена.

Что известно о Марьяне Чечелюк?

Марьяна Чечелюк - следователь из Мариуполя, которая в мае 2022 года попала в российский плен вместе с младшей сестрой Алиной. На тот момент 15-летнюю сестру отдали родителям, а Марьяну отправили в тюрьму из-за ее работы в правоохранительных органах.

Марьяна Чечелюк родилась в Мариуполе. После окончания школы она училась в Харьковской полицейской академии. В родном городе она поступила в полицейскую школу, после чего стала следователем в Октябрьском районе Мариуполя. Свои обязанности она выполняла около года. До полномасштабного вторжения девушка была зооволонтером, кормила уличных животных.

С 24 февраля 2022 года семья планировала уехать из Мариуполя, но оккупанты быстро окружили город, разбили дороги и расстреливали машины с гражданскими. 30 марта из-за обстрела "Градами" сгорела многоэтажка на проспекте Победы (Левобережный район Мариуполя), в которой жила семья. Сначала семья скрывалась в Доме культуры вместе с другими гражданскими. Впоследствии девушки пошли на "Азовсталь".

1 мая Алина и Марьяна пытались эвакуироваться по "зеленому коридору". Алину родителям удалось забрать в тот же день. Старшую сестру во время прохождения "фильтрации" забрали представители ФСБ и отвезли в тюрьму в Донецке.

31 мая 2024 года Марьяна Чечелюк вернулась из российского плена.

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