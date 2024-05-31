Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк

Девушка прошла через Азовсталь. Ее два года постоянно перевозили из одной тюрьмы в другую и жестоко пытали.

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Из плена вернулась молодая следовательница Марьяна Чечелюк / Колаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Игорь Клименко

31 мая состоялся новый обмен военнопленными. Домой вернулись 75 украинцев, среди них - 24-летняя Марьяна Чечелюк, которая пробыла в российском плену целых два года. Видео возвращения девушки уже разлетелось в Сети.

Девушка была молодой следователем в Мариуполе. Она вместе со своей младшей сестрой Алиной в конце марта попала в бункеры Азовстали. Во время "зеленого коридора" для гражданских младшую сестру вернули родителям, а Марьяну забрали в плен вместе с другими военными из-за ее службы в Нацполиции.

Измученная пленом девушка расплакалась, когда снова ступила на украинскую землю. Она позвонила своим родителям и даже не могла сдержать своих эмоций, ведь это первый нормальный разговор за эти два года. В плену Марьяне позволили позвонить только один раз, а сам телефонный разговор длился несколько секунд.

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Смотрите видео с возвращением Марьяны Чечелюк из российского плена:

Из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк / фото: скриншот

Известный украинский журналист Владимир Золкин показал фото Марьяны до плена и после. Он рассказал о том, что во время того зеленого коридора в мае 2022 года девушку с сестрой вывезли в село Безымянное Донецкой области. Оттуда Марьяну отправили в тюрьму в Донецке.

Девушку постоянно перевозили из одной тюрьмы в другую. Она побывала в Донецке, Еленовке, Таганроге, Камышине, колонии в Мариуполе. Над ней постоянно издевались, физически и морально пытали.

Марьяна несколько раз смогла отправить родителям письма. В них она рассказывала об ужасных условиях содержания и призналась о том, что у нее сильно ухудшилось здоровье.

"Ее морили голодом и били, угрожали побрить налысо. Девушка серьезно потеряла в весе, у нее начали отказывать почки и ноги, начались проблемы со спиной, развился хронический бронхит. Только после этого Россия позволила обменять Марьяну на своего военнослужащего", - пишет Золкин.

Из плена вернулась молодая следовательница Марьяна Чечелюк / фото: "Хочу жить"

Что известно о Марьяне Чечелюк? Марьяна Чечелюк - следователь из Мариуполя, которая в мае 2022 года попала в российский плен вместе с младшей сестрой Алиной. На тот момент 15-летнюю сестру отдали родителям, а Марьяну отправили в тюрьму из-за ее работы в правоохранительных органах. Марьяна Чечелюк родилась в Мариуполе. После окончания школы она училась в Харьковской полицейской академии. В родном городе она поступила в полицейскую школу, после чего стала следователем в Октябрьском районе Мариуполя. Свои обязанности она выполняла около года. До полномасштабного вторжения девушка была зооволонтером, кормила уличных животных. С 24 февраля 2022 года семья планировала уехать из Мариуполя, но оккупанты быстро окружили город, разбили дороги и расстреливали машины с гражданскими. 30 марта из-за обстрела "Градами" сгорела многоэтажка на проспекте Победы (Левобережный район Мариуполя), в которой жила семья. Сначала семья скрывалась в Доме культуры вместе с другими гражданскими. Впоследствии девушки пошли на "Азовсталь". 1 мая Алина и Марьяна пытались эвакуироваться по "зеленому коридору". Алину родителям удалось забрать в тот же день. Старшую сестру во время прохождения "фильтрации" забрали представители ФСБ и отвезли в тюрьму в Донецке. 31 мая 2024 года Марьяна Чечелюк вернулась из российского плена.

Обмен военнопленными - последние новости

Ранее в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. При этом в России отметили, якобы обмен военнопленными остановили несколько месяцев назад, и цинично обвинили в этом Украину.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных. Он провел важное заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на фронте и вопрос о возвращении пленных.

В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

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