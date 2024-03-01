За 21 месяц плена потерял 40 кг: пронзительный рассказ бойца ГПСУ взволновал Сеть

За почти два года плена Петр Тесленко настолько изменился, что побратимы узнавали его только по голосу.

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Петр Тесленко вернулся в Украину / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В Украину вернулся пограничник 23-го отряда морской охраны Петр Тесленко, который провел в российском плену 21 месяц.

Украинский защитник в плену потерял около 40 кг и все это время не получал никаких новостей о ходе российско-украинской войны. Его рассказ публикует Государственная пограничная служба Украины.

За почти два года плена пограничник настолько изменился, что побратимы узнавали его только по голосу. По его словам, за время плена он не раз слышал уверения, что вот-вот отправится на обмен – и каждый раз, кроме последнего, они оказывались ложью

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"Каждый день ты ложишься спать, просыпаешься – и думаешь об этой встрече. Теперь не знаю, как будет. Много хочу всего увидеть, почувствовать. Каждый день мечтал об этом", – говорит он дома.

По его словам, оккупанты постоянно давали лживые обещания о том, что он якобы должен вернуться домой по обмену.

"Каждый раз, когда мы переезжали из одного СИЗО в другое – нам всегда говорили, для того чтобы мы были спокойны: "Вы едете на обмен". Выезжаем на "обмен", приезжаем – и снова плен, и дальше, дальше, дальше... Поэтому я сказал: пока не увижу, не поцелую нашу землю, наши флаги – мы не поверим", – рассказал освобожденный пограничник.

По его словам, в РФ пленных украинцев изолировали от информации и давали лживую информацию о том, что Украина уже якобы на грани поражения.

"Мы представления не имели, что произошло. Они нам рассказывали, что "вам уже скоро конец, мы вас дожимаем". Какие-то даже самые маленькие новости – нам запрещали вообще о чем-то говорить. Поэтому никаких... Абсолютная изоляция была у нас", – вспоминает украинский боец.

В то же время он пояснил, что больше всего удивляет буквально животная ненависть оккупантов к украинцам.

"Сколько ненависти к нам. Они все думают, что мы все – рецидивисты и убийцы. Все. Без вопросов. Вопросов таких – кто ты? Откуда? Как попал в плен? – нет. Все "убийцы", – говорит Тесленко о неадекватных россиянах.

Смотрите видео - Петр Тесленко вернулся из российского плена:

/ Скриншот

Что известно о пленных и пропавших без вести Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, находившихся в незаконном содержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.

Напомним, из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.

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