Плакали все: Марьяна Чечелюк впервые встретила маму после двухлетнего плена

Девушка также показала синяки на своем теле, которые оставили российские оккупанты.

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Марьяна Чечелюк впервые после плена увидела маму / Колаж: Главред, фото: instagram/tvoya.yaa

В Украину вернулась 24-летняя Марьяна Чечелюк, которая пробыла в российском плену целых два года. У девушки очень изможденный вид, но она очень счастлива. Марьяна впервые за 25 месяцев увидела родную маму. Чувственное видео уже разлетелось в Сети.

На видео видно, как девушка идет на встречу к маме, а женщина, увидев дочь, не может сдержать своих эмоций и плачет. Марьяна крепко обнялась со своей мамой и также начала плакать, но это были слезы счастья. Женщина принесла своей любимой дочери большого мишку и ягоды.

Они зашли в помещение, где сейчас находится девушка, и Марьяна призналась, что ее нынешняя комната напоминает ту, что была в российском плену, но здесь значительно лучше условия.

видео дня

Смотрите видео встречи Марьяны Чечелюк с ее мамой:

Марьяна Чечелюк / фото: скриншот

Марьяна также показала синяки, которые остались на ее теле после российского плена. Это прямое доказательство того, что российские оккупанты издеваются не только над украинскими мужчинами, но и над женщинами.

Марьяна Чечелюк показала синяки, которые оставили российские оккупанты / фото: instagram/tvoya.yaa

Марьяна Чечелюк показала синяки, которые оставили российские оккупанты / фото: instagram/tvoya.yaa

Что известно о Марьяне Чечелюк? Марьяна Чечелюк - следователь из Мариуполя, которая в мае 2022 года попала в российский плен вместе с младшей сестрой Алиной. На тот момент 15-летнюю сестру отдали родителям, а Марьяну отправили в тюрьму из-за ее работы в правоохранительных органах. Марьяна Чечелюк родилась в Мариуполе. После окончания школы она училась в Харьковской полицейской академии. В родном городе она поступила в полицейскую школу, после чего стала следователем в Октябрьском районе Мариуполя. Свои обязанности она выполняла около года. До полномасштабного вторжения девушка была зооволонтером, кормила уличных животных. С 24 февраля 2022 года семья планировала уехать из Мариуполя, но оккупанты быстро окружили город, разбили дороги и расстреливали машины с гражданскими. 30 марта из-за обстрела "Градами" сгорела многоэтажка на проспекте Победы (Левобережный район Мариуполя), в которой жила семья. Сначала семья скрывалась в Доме культуры вместе с другими гражданскими. Впоследствии девушки пошли на "Азовсталь". 1 мая Алина и Марьяна пытались эвакуироваться по "зеленому коридору". Алину родителям удалось забрать в тот же день. Старшую сестру во время прохождения "фильтрации" забрали представители ФСБ и отвезли в тюрьму в Донецке. 31 мая 2024 года Марьяна Чечелюк вернулась из российского плена.

Марьяна Чечелюк - возвращение из российского плена

Напомним, в пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

Молодая следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк была одной из 75 человек, которые вернулись домой 31 мая в новом обмене военнопленными. Ее задержали во время обстрелов в бункерах "Азовстали", с тех пор она пробыла в российском плену два года.

Как сообщал Главред, возвращаясь домой, она прочитала стихотворение, которое написала в плену своей маме. В нем она делится своими впечатлениями и ощущениями от пребывания в плену и выражает надежду на возвращение в родную Украину.

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