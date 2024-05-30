"Жизнь закончилась, я умерла": брат "Чеки" опубликовал предсмертное письмо Ирины Цыбух

Ирина Цыбух с позывным "Чека" обратилась в своем письме к своим родным и ко всему украинскому народу.

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Ирина Цыбух оставила предсмертное письмо / Коллаж: Главред, фото: instagram/cheka_tsybukh, .instagram/yura_tsybukh

На фронте погибла парамедик, доброволец батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух с позывным "Чека". В прошлом году она написала посмертное письмо, будто чувствовала, что не доживет до победы. Его опубликовал брат Ирины - Юрий Цыбух.

Юрий опубликовал текст письма, которое Ирина написала от руки. В своем посте он признается, что после этого страшного известия его окутала пустота. Для него "Чека" была лучшим человеком в мире.

"Привет, примите мои соболезнования, не люблю, когда вы грустите, но пройдет время и это отчаяние рассеется, придется продолжать жить жизнь. Поэтому не теряйте время на страдания, живите дальше... видео дня Жизнь закончилась и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения лайки или нет, наконец ничье мнение меня не интересует, я умерла... Больше всего за что хочу сказать спасибо себе, родителям, брату, родным и друзьям, спасибо, что позволяли мне быть свободной, жить ту жизнь, которую хочется... Сегодня все позади, моя жизнь закончилась и мне важно было пройти ее достойно: быть честным, добрым, любящим человеком... Брат, не расстраивайся, еще в твои 17 перестала за тебя переживать... Если буду иметь возможность буду поддерживать тебя с неба. Но это не имеет значения, пока я жива, мы любили друг друга, были замечательным братом и сестрой, это были хорошие времена, пусть эти воспоминания согревают тебя, мотивируют, но ни в коем случае не расстраивают... Будьте достойными подвигов наших героев, не сокрушайтесь, будьте смелыми! Целую, ваша 08.04.23 Донетчина"

Реакция Зеленского на гибель "Чеки"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Ирины Цыбух. Она одна из тех, кто не только защищал государство, но и призвал людей участвовать, тренироваться и быть эффективными. Это касалось не только вопросов фронтовой медицины, но и вопросов уважения к украинским воинам, мемориализации подвига украинцев, говорит Зеленский.

"Мои соболезнования всем побратимам и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены. Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины! Я благодарю каждого и каждой в мире, кто неравнодушен и делает все возможное, чтобы российское зло скорее ушло с украинской земли", - сказал президент.

Напомним, 29 мая на 64-м году жизни ушел из жизни основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Об этом сообщили журналисты агентства.

Также 6 мая погиб на фронте известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко, которому было всего 30 лет. С начала российского вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну.

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