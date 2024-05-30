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"Жизнь закончилась, я умерла": брат "Чеки" опубликовал предсмертное письмо Ирины Цыбух

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2024, 23:33
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Ирина Цыбух с позывным "Чека" обратилась в своем письме к своим родным и ко всему украинскому народу.
Ирина Цыбух
Ирина Цыбух оставила предсмертное письмо / Коллаж: Главред, фото: instagram/cheka_tsybukh, .instagram/yura_tsybukh

На фронте погибла парамедик, доброволец батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух с позывным "Чека". В прошлом году она написала посмертное письмо, будто чувствовала, что не доживет до победы. Его опубликовал брат Ирины - Юрий Цыбух.

Юрий опубликовал текст письма, которое Ирина написала от руки. В своем посте он признается, что после этого страшного известия его окутала пустота. Для него "Чека" была лучшим человеком в мире.

"Привет, примите мои соболезнования, не люблю, когда вы грустите, но пройдет время и это отчаяние рассеется, придется продолжать жить жизнь. Поэтому не теряйте время на страдания, живите дальше...

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Жизнь закончилась и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения лайки или нет, наконец ничье мнение меня не интересует, я умерла...

Больше всего за что хочу сказать спасибо себе, родителям, брату, родным и друзьям, спасибо, что позволяли мне быть свободной, жить ту жизнь, которую хочется...

Сегодня все позади, моя жизнь закончилась и мне важно было пройти ее достойно: быть честным, добрым, любящим человеком...

Брат, не расстраивайся, еще в твои 17 перестала за тебя переживать... Если буду иметь возможность буду поддерживать тебя с неба. Но это не имеет значения, пока я жива, мы любили друг друга, были замечательным братом и сестрой, это были хорошие времена, пусть эти воспоминания согревают тебя, мотивируют, но ни в коем случае не расстраивают... Будьте достойными подвигов наших героев, не сокрушайтесь, будьте смелыми!

Целую, ваша 08.04.23 Донетчина"

  • Посмертное письмо Ирины Цибух "Чеки"
    Посмертное письмо Ирины Цибух "Чеки" фото: instagram/yura_tsybukh
  • Посмертное письмо Ирины Цибух "Чеки"
    Посмертное письмо Ирины Цибух "Чеки" фото: instagram/yura_tsybukh
  • Посмертное письмо Ирины Цибух "Чеки"
    Посмертное письмо Ирины Цибух "Чеки" фото: instagram/yura_tsybukh

Реакция Зеленского на гибель "Чеки"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Ирины Цыбух. Она одна из тех, кто не только защищал государство, но и призвал людей участвовать, тренироваться и быть эффективными. Это касалось не только вопросов фронтовой медицины, но и вопросов уважения к украинским воинам, мемориализации подвига украинцев, говорит Зеленский.

"Мои соболезнования всем побратимам и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены. Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины! Я благодарю каждого и каждой в мире, кто неравнодушен и делает все возможное, чтобы российское зло скорее ушло с украинской земли", - сказал президент.

Напомним, 29 мая на 64-м году жизни ушел из жизни основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Об этом сообщили журналисты агентства.

Также 6 мая погиб на фронте известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко, которому было всего 30 лет. С начала российского вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну.

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