Погиб в "Эпицентре": нашли отца 8-летнего мальчика из Харькова, чье фото облетело СМИ

По состоянию на утро 28 мая полиция идентифицировала 16 тел из 17 погибших в "Эпицентре" в результате удара РФ.

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Нашли отца 8-летнего мальчика из Харькова, чье фото облетело СМИ/ коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины

Полиция нашла отца 8-летнего Миши, фото которого облетело СМИ после удара российских оккупантов по "Эпицентру" в Харькове. Удар произошел 25 мая, тело погибшего отца удалось идентифицировать только на третьи сутки после атаки.

Об этом сообщила полиция Харьковской области. Отмечается, что тело погибшего мужчины идентифицировали в ночь на 28 мая по анализу ДНК, который отобрали у его сына.

"Полиция нашла отца восьмилетнего Миши. Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, который отобрали у мальчика", - говорится в сообщении.

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Жена погибшего пришла с их 8-летним сыном в штаб следственного управления, который развернут возле уничтоженного супермаркета, 26 мая. Семья не дождалась отца с работы и обратилась в полицию.

"Мальчик не дождался, когда отец вернется с работу. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию. Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчины. Сегодня криминалисты уже точно могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в супермаркете. 25 мая оккупанты убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы", - рассказали в полиции.

В полиции Харьковщины сообщили, что по состоянию на 06:00 вторника, 28 мая, из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются.

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Что известно о КАБах/ Инфографика: Главред

Обстрел Харькова 25 мая 2024 года - удар по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, 25 мая глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов подтвердил обстрелы гражданских торговых объектов в Харькове. В результате "прилета" был зафиксирован пожар.

25 мая Россия 4 раза атаковали Харьков с воздуха. В результате 4-го удара по городу зафиксированы взрывы рядом с жилой застройкой в центре города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал этот умышленный удар российских оккупантов управляемой авиационной бомбой по торговому центру в Харькове.

Позже стало известно, что в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама. Отец, который был вместе с ними, сейчас находится в больнице. Старшая 20-летняя дочь в одно мгновение потеряла маму, сестру и едва не осталась без отца.

Также сообщалось, что жертв могло быть больше - в нескольких метрах от Эпицентра нашли третью бомбу. Российские оккупанты пытались ударить тремя авиабомбами по Эпицентру, но одна из них чудом упала раньше и не разорвалась.

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