Жертв могло быть больше: в нескольких метрах от Эпицентра нашли третью бомбу

Российские оккупанты пытались ударить тремя авиабомбами по Эпицентру, но один из них чудом упал раньше и не разорвался.

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Третья бомба чудом не долетела до Эпицентра в Харькове / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты безжалостно ударили авиабомбами по "Эпицентру" в Харькове 25 мая, жестоко убив мирных людей. Однако жертв могло быть гораздо больше, потому что один боеприпас чудом не долетел до "цели" врага. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Третий боеприпас УМПБ Д-30 нашли всего в 80 метрах от гипермаркета. Также отмечается, что оккупанты осуществляли корректировку огня с помощью беспилотника.

"Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета ... Это свидетельствует о сознательной тактике российской федерации, направленную на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", - говорится в сообщении. видео дня

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Как сообщал Главред, днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове днем, когда внутри было много работников и посетителей. Он назвал этот удар очередным проявлением "российского безумия" и призвал мировых лидеров поддержать Украину и предоставить средства ПВО для защиты от российских атак.

Позже следователи назвали количество пропавших без вести в Харькове. Среди них оказались и работники ТЦ, и посетители. На данный момент продолжается поисковая операция и идентификация тел.

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