'Работники и посетители': следователи назвали количество пропавших без вести в Харькове

На месте происшествия развернут штаб, где работают представители ГСЧС, Национальной полиции, психологи, а также мобильная лаборатория ДНК.

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Поисково-спасательная операция в Харькове продолжается под угрозой обстрелов / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция, скриншот с видео

В Харькове после российского удара по гипермаркету "Эпицентр" погибло шесть человек, 40 человек получили травмы, а 17 человек считаются пропавшими без вести. Среди них - работники гипермаркета и его посетители. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Менеджер по продажам в отделе лаков и красок, старший продавец, промоутер - всего семнадцать человек по состоянию на сейчас считаются пропавшими без вести. Это работники и посетители гипермаркета", - отметил Болвинов.

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По словам Синегубова, на месте происшествия развернут штаб, где работают представители ГСЧС, Национальной полиции, а также психологи.

"Кроме того, здесь на месте работает мобильная лаборатория ДНК. Фактически, прибывают близкие и родные, которые ищут своих родственников. Мы им предлагаем сдать ДНК-тесты для возможной идентификации тел. Пожар пока локализован, вскоре будет ликвидирован полностью. Конечно, будет большое количество работы по идентификации тел, потому что, по нашим предварительным данным, в помещении могли еще находиться более 20 человек", - рассказал Синегубов.

Начальник следственного управления полиции отметил, что на месте специалисты отобрали образцы ДНК у родственников семерых из пропавших без вести.

"Чтобы установить личности остальных - ищем семьи. Только так сможем идентифицировать обгоревшие тела", - добавил Болвинов.

По его словам, правоохранители продолжают работать, несмотря на постоянную угрозу обстрелов врага. На территории "Эпицентра" продолжаются поиски раненых и погибших.

"Враг не дает работать - раздается тревога и полиция вынуждена выходить из здания. Постоянная угроза с воздуха мешает работе. Но несмотря на все, работа продолжается", - подчеркнул Болвинов.

Удары РФ по Харькову 25 мая - последние новости

Как сообщал Главред, днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удар по торговому центру в Харькове днем, когда внутри было много работников и посетителей. Он назвал этот удар очередным проявлением "российского безумия" и призвал мировых лидеров поддержать Украину и предоставить средства ПВО для защиты от российских атак.

Незадолго россияне в четвертый раз за день обстреляли Харьков. Оккупанты ударили по району жилой застройки в центре города. РФ попала в офисные помещения. Повреждения получили также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.

Также российские оккупанты ночью 25 мая осуществили ракетный удар по Харькову. Россияне частично разрушили лицей и повредили 9-этажный жилой дом и 31 автомобиль, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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