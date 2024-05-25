"Все сыпалось": электрик спас людей из Эпицентра в Харькове и рассказал о взрывах

Известно о двух погибших работниках торгового центра, но еще 11 работников ТЦ не выходят на связь.

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РФ нанесла удар по гипермаркету в Харькове / Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС, скриншот

В момент воздушной тревоги сотрудники и посетители гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, куда РФ сбросила авиабомбы, не успели эвакуироваться.

"После объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников. Однако два удара по центральной части здания произошли за считанные минуты после получения сигнала об опасности. В результате атаки начался масштабный пожар", — сообщили в администрации торговой сети.

Отмечается, что на данный момент известно о двух погибших работниках торгового центра. Еще 11 работников ТЦ не выходят на связь. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

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Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Подробности удара РФ по гипермаркету в Харькове

Как рассказал Каналу 24 очевидец удара РФ, работник "Эпицентра" Игорь, в момент попадания находился в щитовой.

Мужчину присыпало осколками, но он смог быстро выбраться и сразу выключил питание гипермаркета, чтобы избежать пожара.

"Двоих людей вывел, потом приехали пожарные и попытались зайти внутрь. Оно уже начало все там сыпаться. Я хотел к нашим девушкам. Потом тут бегал мужчина и говорил, что где-то с правой стороны в районе сантехники находится женщина с ребенком. Пожарные молодцы, оно еще не начало обваливаться, как они попали внутрь", — рассказал Игорь.

По его словам, несколько коллег-девушек из гипермаркета перед взрывами зашли в туалет, и их судьба пока неизвестна, а их телефоны не отвечают.

"Один сотрудник был на изделиях из металла — он убит, а другой — работал на отделе — тоже. Оно как раз в отдел ламината прилетело, мне кажется. Охранник, который был на складе, он вышел, но он весь черный и в шоке, его скорая забрала", — добавил Игорь.

Смотрите видео - сотрудник "Эпицентра" рассказал об ударе РФ:

/ Скриншот

Взрывы в Харькове 25 мая - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по строительному гипермаркету Харькова. В результате есть погибшие и раненые. Российские оккупанты атаковали гражданскую торговую инфраструктуру города управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Харькову. Президент Украины Зеленский назвал ракетный удар РФ по гипермаркету "проявлением российского безумия" и призвал партнеров предоставить больше ПВО.

/ Инфографика: Главред

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