'Это - проявление безумия': Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Харькову

Президент Украины Зеленский назвал ракетный удар РФ по гипермаркету "проявлением российского безумия" и призвал партнеров предоставить больше ПВО.

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Зеленский эмоционально обратился к партнерам / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, ОП, ГСЧС Украины

Россияне ударили по гражданскому объекту - торговому центру, строительному гипермаркету. Оккупанты совершили удар по одному из крупнейших торговых центров днем, когда внутри было много работников и посетителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас были первые доклады по Харькову - удар по городу, по очевидному гражданскому объекту: по торговому центру, строительному гипермаркету. Суббота, день. Один из крупнейших центров - внутри было много работников и посетителей. Сейчас пожар на всей территории. Туда прибыли все необходимые службы: ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция. Все борются за каждую жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что удар по Харькову является очередным проявлением "российского безумия".

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"Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь", - сказал глава государства.

Зеленский призвал лидеров мира поддержать Украину и помочь с защитой от российских ударов. По его словам, только реальная решимость и достаточное количество средств ПВО могут предотвратить подобные атаки и защитить жизни украинских граждан.

"Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость - для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов. Я благодарю лидеров, которые нас действительно поддерживают, действительно видят, что каждое решение в поддержку Украины является решением на защиту и спасение жизней", - отметил он.

Российские оккупанты обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Харькове, подтвердили в торговой комании.

"В это невозможно поверить. Выясняем имена и количество жертв..." - написала компания в Instagram.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Как сообщал Главред, днем 25 мая россияне ударили КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из ударов был направлен на строительный гипермаркет, где было много людей. Известно, что погибли два человека, по меньшей мере 24 получили ранения. Вскоре оккупанты совершили еще один удар по Центральному парку Харькова.

Также российские оккупанты ночью 25 мая осуществили ракетный удар по Харькову. Россияне частично разрушили лицей и повредили 9-этажный жилой дом и 31 автомобиль, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме этого, утром 23 мая в Харькове прогремело более десяти взрывов. Оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. В результате удара по Харькову была разрушена одна из крупнейших типографий в Европе "Фактор-печать", где печатались книги почти всех украинских издательств.

После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ атаковала Харьковскую область 15 ракетами. Вскоре появились ужасные кадры уничтоженной типографии в Харькове.

Сколько учебных заведений на Харьковщине повредила РФ По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на 25 апреля 2024 года страна-агрессор Россия повредила 31 учреждение высшего образования (всего в Украине – 107) и 36 заведений профессионального предвысшего образования (по стране – 137) в Харьковской области. Таким образом около трети всех повреждений вузов приходятся на Харьковскую область. Всего в регионе 69 образовательных учреждений разрушены и 705 - повреждены, пишет Гвара Медиа. Больше всего среди высших учебных заведений города пострадал Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. В университете почти полностью разрушены пять объектов, еще 28 - подверглись разрушениям различной степени: два общежития, три учебных корпуса, спортивный комплекс. Во многих зданиях университета повреждены крыши, фасады, выбиты окна и двери, внутренние коммуникации. Кроме того, разрушено много уникального оборудования. По предварительным расчетам, для восстановления поврежденных и разрушенных учебных корпусов, общежитий, материально-технической базы университета имени Каразина нужно более 4 миллиардов гривен.

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