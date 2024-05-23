'Чрезвычайно жестокая атака': РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - Зеленский

Днем 23 мая российские оккупанты нанесли масштабный удар по Харьковщине с применением сразу 15-ти ракет. Президент Украины Владимир Зеленский в своемТелеграмм-канале отреагировал на российский обстрел.
"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь", - написал Зеленский.
По его словам, российские террористы используют уязвимость Украины количества систем ПВО и возможностей для эффективного уничтожения пусковых установок РФ, расположенных неподалеку от границ Украины.
"И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что терроризм должен быть побежденным всегда и везде, независимо от условий и континента. Он добавил, что это является общей ответственностью всех людей в мире, кто может защищать жизнь от террора.
"Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решимости. И именно от лидеров мира", - резюмировал он.сообщил председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. Сейчас спасатели тушат огонь и разбирают завалы.
Руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков подтвердил, что пять человек, погибших в результате обстрела находились на рабочем месте в типографии в Основянском районе Харькова, среди них трое женщин и двое мужчин. Позже же Синегубов сообщил о шести погибших и 11 раненых.
По словам Синегубова, на момент обстрела на предприятии работало более 50 человек. Один из ударов был непосредственно в цех, еще два - вблизи предприятия.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Удар по Харькову 23 мая - последствия обстрела Харьковщины
Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов.
Также, в среду, 22 мая, российские оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. По данным ОВА, враг атаковал город управляемым боеприпасом.
Россия продолжает наступление в Харьковской области с целью вытеснения украинских защитников от границы с Белгородской областью и приближения к Харькову на расстояние радиуса действия артиллерии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
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