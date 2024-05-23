УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Чрезвычайно жестокая атака": РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - Зеленский

Юрий Берендий
23 мая 2024, 13:08обновлено 23 мая, 13:45
507
Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты используют невозможность Украины наносить удары по местам пуска ракет на территории РФ.
'Чрезвычайно жестокая атака': РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - Зеленский
Зеленский отреагировал на масштабный обстрел Харьковщины / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Харьковщины, УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Днем 23 мая российские оккупанты нанесли масштабный удар по Харьковщине с применением сразу 15-ти ракет. Президент Украины Владимир Зеленский в своемТелеграмм-канале отреагировал на российский обстрел.

"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь", - написал Зеленский.

По его словам, российские террористы используют уязвимость Украины количества систем ПВО и возможностей для эффективного уничтожения пусковых установок РФ, расположенных неподалеку от границ Украины.

видео дня

"И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что терроризм должен быть побежденным всегда и везде, независимо от условий и континента. Он добавил, что это является общей ответственностью всех людей в мире, кто может защищать жизнь от террора.

"Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решимости. И именно от лидеров мира", - резюмировал он.

  • Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая
    Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая Фото: официальный телеграм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова
  • Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая
    Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая Фото: официальный телеграм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова
  • Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая
    Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая Фото: официальный телеграм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова
  • Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая
    Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая Фото: официальный телеграм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова
  • Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая
    Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая Фото: официальный телеграм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова
  • Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая
    Последствия ракетного удара по Харьковской области 23 мая Фото: официальный телеграм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова
В результате обстрела россиянами Харькова повреждена типография "Виват", на месте удара продолжается пожар. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. Сейчас спасатели тушат огонь и разбирают завалы.

Руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков подтвердил, что пять человек, погибших в результате обстрела находились на рабочем месте в типографии в Основянском районе Харькова, среди них трое женщин и двое мужчин. Позже же Синегубов сообщил о шести погибших и 11 раненых.

По словам Синегубова, на момент обстрела на предприятии работало более 50 человек. Один из ударов был непосредственно в цех, еще два - вблизи предприятия.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Удар по Харькову 23 мая - последствия обстрела Харьковщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов.

Также, в среду, 22 мая, российские оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. По данным ОВА, враг атаковал город управляемым боеприпасом.

Россия продолжает наступление в Харьковской области с целью вытеснения украинских защитников от границы с Белгородской областью и приближения к Харькову на расстояние радиуса действия артиллерии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы новости Харькова Владимир Зеленский
Реклама

Главное за день

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

14:21 Синоптик
Китай пригрозил Тайваню "кровью" и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

Китай пригрозил Тайваню "кровью" и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

14:20 Мир
"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

13:39 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 59219

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате 45423

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных сюрпризах 25117

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста 10164

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

Последние новости

14:21

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

14:20

Китай пригрозил Тайваню "кровью" и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

14:05

Лунный календарь на июнь 2024: лучшие дня для поездок и лечения

13:51

Известная певица на фоне слухов о тяжелой зависимости сделала важное признание

13:39

"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
13:29

Кого может задержать полиция и отправить в ТЦК: объяснение юриста

13:19

ВСУ под Купянском усиливают оборону: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

13:08

"Чрезвычайно жестокая атака": РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - ЗеленскийФото

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

Реклама
12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

11:20

Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

11:05

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05

Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

Реклама
11:01

Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

10:53

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Змеям - тяжелые времена, Быкам - опасность

10:49

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:43

Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

10:08

Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецептВидео

10:03

Блинкен давит на Байдена из-за Украины: в NYT узнали, чего добивается госсекретарь

09:58

Церковный праздник 24 мая: что категорически запрещено делать в этот день

09:53

Передача Китаем летального оружия в РФ: в США отреагировали на заявление Британии

09:35

В США пока не знают, приедет ли Байден на саммит мира в Швейцарию

09:23

"Мне больно": путинист Киркоров отправил свою фаворитку-эскортницу "под нож"

09:20

Гороскоп на завтра 24 мая: Стрельцы - в вас будут нуждаться, Близнецам - водоворот событий

08:57

Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

08:39

Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

08:10

Кто может стать новым президентом Ирана и что нам ждать?мнение

08:07

Молодуха престарелого Петросяна взволновала фанатов фотографией дочери - детали

07:59

Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

07:28

Блинкен ответил, можно ли Украине наносить удары по РФ западным оружием

07:26

Чем можно отмыть стекла в душевой кабине: лайфхак, который порадует многихВидео

06:51

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и еще двух городов - DeepState

06:35

Как устранить течь воды из бачка в унитаз: самый простой и эффективный способ

Реклама
06:10

Зачем Путин опять решил тряхнуть ядерными мудямимнение

05:42

Повторное наступление РФ на Киев: Свитан сказал, есть ли угроза для столицы

04:41

Германия резко изменила позицию по российским активам: в Reuters раскрыли загвоздку

04:00

Принц Гарри отказался встречаться с королем Чарльзом ІІІ - что случилось

03:30

Китай передает оружие России через Северную Корею: Свитан описал схему

03:01

Угроза наступления РФ на Сумщине: эксперт оценил вероятность окружения Сум

02:32

Из чего на самом деле изготавливают сыр пармезан: люди удивлены процессом

02:00

Звезда "Игры престолов" Момоа после развода показал новую возлюбленную

01:30

У внучки Элвиса Пресли могут отобрать его прах за долги покойной матери - СМИ

00:34

17-летняя внучка Маслякова напугала "взрослыми" пластическими операциями

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять