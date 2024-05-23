'Чрезвычайно жестокая атака': РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты используют невозможность Украины наносить удары по местам пуска ракет на территории РФ.

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Зеленский отреагировал на масштабный обстрел Харьковщины / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Харьковщины, УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Днем 23 мая российские оккупанты нанесли масштабный удар по Харьковщине с применением сразу 15-ти ракет. Президент Украины Владимир Зеленский в своемТелеграмм-канале отреагировал на российский обстрел.

"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь", - написал Зеленский.

По его словам, российские террористы используют уязвимость Украины количества систем ПВО и возможностей для эффективного уничтожения пусковых установок РФ, расположенных неподалеку от границ Украины.

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"И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что терроризм должен быть побежденным всегда и везде, независимо от условий и континента. Он добавил, что это является общей ответственностью всех людей в мире, кто может защищать жизнь от террора.

"Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решимости. И именно от лидеров мира", - резюмировал он.

В результате обстрела россиянами Харькова повреждена типография "Виват", на месте удара продолжается пожар. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. Сейчас спасатели тушат огонь и разбирают завалы.

Руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков подтвердил, что пять человек, погибших в результате обстрела находились на рабочем месте в типографии в Основянском районе Харькова, среди них трое женщин и двое мужчин. Позже же Синегубов сообщил о шести погибших и 11 раненых.

По словам Синегубова, на момент обстрела на предприятии работало более 50 человек. Один из ударов был непосредственно в цех, еще два - вблизи предприятия.

Удар по Харькову 23 мая - последствия обстрела Харьковщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов.

Также, в среду, 22 мая, российские оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. По данным ОВА, враг атаковал город управляемым боеприпасом.

Россия продолжает наступление в Харьковской области с целью вытеснения украинских защитников от границы с Белгородской областью и приближения к Харькову на расстояние радиуса действия артиллерии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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