В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

Вадима Шамарина арестовали на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://glavred.info/world/v-rf-zaderzhali-zamestitelya-gerasimova-ego-podozrevayut-v-poluchenii-krupnoy-vzyatki-10567322.html Ссылка скопирована

В России задержали заместителя Герасимова / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

В стране-агрессоре России задержали начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который также является заместителем начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Перед этим у военного чиновника провели обыски.

Об этом утром 23 мая сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что следователи обыскивали квартиру и рабочее место генерала в рамках уголовного дела о возможных махинациях. Его повезли на допрос в главное военное следственное управление Следкома РФ.

видео дня

Шамарина арестовали на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.

Что известно о Вадиме Шамарине

Как пишет российский пропагандистский Telegram-канал Mash, генерал-лейтенант занимает свою должность с 2021 года. В структурах связи он с 1992 года. Есть медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин владеет квартирой в подмосковном Подольске.

Недвижимость площадью 82 квадрата расположена в 15-этажном доме. Там Шамарин живёт вместе с женой и сыном. У Елизаветы — Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167) 2021 года.

"Автомобили жена Шамарина меняла каждые три года — покупала всё престижнее и престижнее. Сначала была Toyota FunCargo 2000, затем — Toyota RAV4 2013 года, а в декабре 2022-го женщина купила Mercedes", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году был арестован предыдущий заместитель Герасимова – Халил Арсланов, которого тоже обвинили в махинациях и получении взятки во время поставки оборудования армии.

Арест зама Шойгу и отставка главы Минобороны РФ

23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова, занимавшегося вопросами закупок военной продукции, строительства и реконструкции объектов Минобороны РФ, задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Следственный комитет России, однако, настоящая причина ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова - госизмена, пиушт СМИ.

Иванова арестовали до 23 июня 2024 года. По заключению следствия, он занимался вопросами строительства и капитального ремонта объектов Минобороны РФ. Следствие считает, что Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства, вступив в преступный сговор с третьими лицами.

12 мая российский диктатор Владимир Путин уволил Сергея Шойгу, который с 2012 года занимал пост министр обороны оккупантов РФ, и назначил его секретарем Совета безопасности. Место Шойгу занял Андрей Белоусов, который ранее был заместителем председателя правительства.

Кто такой Андрей Белоусов Родился в 1959 году. Занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ в 2020-2024 гг. Был министром экономического развития страны-агрессора в 2012-2013 гг. Являлся помощником президента РФ по экономическим вопросам в 2013-2020 гг. С 2022 года, из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред