Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

Россияне могут подняться на масштабный бунт против власти только при условии ее ослабления, а не из-за значительных потерь в войне в Украине, указывает Эйдман.

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Путин может положить в войне против Украины еще несколько миллионов россиян / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, Facebook Игоря Эйдмана

Граждане России не будут протестовать против войны в Украине, даже если в результате конфликта погибнут еще 500 тысяч или несколько миллионов россиян. Об этом рассказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман в интервью "Главреду", комментируя вероятность, что определенное количество потерь заставит россиян поднять бунт против власти в Кремле.

По его мнению, основная масса россиян контролируется властью через пропаганду и насилие. И пока власть владеет этими инструментами, что бы ни происходило, эта масса будет подчиняться.

"Поэтому погибнет в Украине 500 тысяч человек или миллион, или два, ничего не изменится. Если бы в демократической стране с независимым общественным мнением и с рационально мыслящим населением (а не подконтрольным, как стадо, власти), погибла сотня людей, власть бы снесли. Но Россия - это, к сожалению, не тот случай", - отметил он. видео дня

Эйдан подчеркнул, что не нужно надеяться на то, что россияне прозреют из-за определенного количества жертв в войне против Украины. По его словам, это возможно только в случае ослабления федерального центра, насилия, пропаганды и централизации, как это было во время путча Пригожина.

"Тогда инструменты насилия были децентрализованы: только часть их была в руках Кремля, а часть - в руках Пригожина. И вот тогда общественное мнение начало раскачиваться и идти в сторону чуть ли не поддержки путчистов. Сейчас такого нет. Сейчас все монополизировано, все в руках Кремля", - резюмировал Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"

Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Война в Украине - что известно о потерях РФ в войне против Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска потеряли почти 2 тысячи военных и 342 единицы вооружения и военной техники в результате активных наступательных действий на севере Харьковской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 20 мая

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что в мае войска России установят рекорд по собственным потерям, которые превысят их возможности компенсировать этот "разгром". По его словам, третья неделя месяца уже имеет достаточно очевидные и вероятные рекордные показатели потерь вражеских сил.

Украинские военные успешно уничтожили группу российских оккупантов, которые, как сообщалось ранее, проникли в больницу в Волчанске. OSINT-сообщество DeepState опубликовало видео ударов.

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