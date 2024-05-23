УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

Юрий Берендий
23 мая 2024, 11:34
317
Россияне могут подняться на масштабный бунт против власти только при условии ее ослабления, а не из-за значительных потерь в войне в Украине, указывает Эйдман.
Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России
Путин может положить в войне против Украины еще несколько миллионов россиян / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, Facebook Игоря Эйдмана

Граждане России не будут протестовать против войны в Украине, даже если в результате конфликта погибнут еще 500 тысяч или несколько миллионов россиян. Об этом рассказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман в интервью "Главреду", комментируя вероятность, что определенное количество потерь заставит россиян поднять бунт против власти в Кремле.

По его мнению, основная масса россиян контролируется властью через пропаганду и насилие. И пока власть владеет этими инструментами, что бы ни происходило, эта масса будет подчиняться.

"Поэтому погибнет в Украине 500 тысяч человек или миллион, или два, ничего не изменится. Если бы в демократической стране с независимым общественным мнением и с рационально мыслящим населением (а не подконтрольным, как стадо, власти), погибла сотня людей, власть бы снесли. Но Россия - это, к сожалению, не тот случай", - отметил он.

видео дня

Эйдан подчеркнул, что не нужно надеяться на то, что россияне прозреют из-за определенного количества жертв в войне против Украины. По его словам, это возможно только в случае ослабления федерального центра, насилия, пропаганды и централизации, как это было во время путча Пригожина.

"Тогда инструменты насилия были децентрализованы: только часть их была в руках Кремля, а часть - в руках Пригожина. И вот тогда общественное мнение начало раскачиваться и идти в сторону чуть ли не поддержки путчистов. Сейчас такого нет. Сейчас все монополизировано, все в руках Кремля", - резюмировал Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"
Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Война в Украине - что известно о потерях РФ в войне против Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска потеряли почти 2 тысячи военных и 342 единицы вооружения и военной техники в результате активных наступательных действий на севере Харьковской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 20 мая

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что в мае войска России установят рекорд по собственным потерям, которые превысят их возможности компенсировать этот "разгром". По его словам, третья неделя месяца уже имеет достаточно очевидные и вероятные рекордные показатели потерь вражеских сил.

Украинские военные успешно уничтожили группу российских оккупантов, которые, как сообщалось ранее, проникли в больницу в Волчанске. OSINT-сообщество DeepState опубликовало видео ударов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игорь Эйдман
Реклама

Главное за день

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

12:00 Аналитика
Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05 Украина
В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 45900

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате 31178

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных сюрпризах 20697

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста 9587

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

Последние новости

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

Реклама
11:20

Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

11:05

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05

Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

11:01

Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

10:53

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Змеям - тяжелые времена, Быкам - опасность

10:49

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:43

Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

10:08

Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецептВидео

10:03

Блинкен давит на Байдена из-за Украины: в NYT узнали, чего добивается госсекретарь

09:58

Церковный праздник 24 мая: что категорически запрещено делать в этот день

09:53

Передача Китаем летального оружия в РФ: в США отреагировали на заявление Британии

Реклама
09:35

В США пока не знают, приедет ли Байден на саммит мира в Швейцарию

09:23

"Мне больно": путинист Киркоров отправил свою фаворитку-эскортницу "под нож"

09:20

Гороскоп на завтра 24 мая: Стрельцы - в вас будут нуждаться, Близнецам - водоворот событий

08:57

Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

08:39

Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

08:10

Кто может стать новым президентом Ирана и что нам ждать?мнение

08:07

Молодуха престарелого Петросяна взволновала фанатов фотографией дочери - детали

07:59

Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

07:28

Блинкен ответил, можно ли Украине наносить удары по РФ западным оружием

07:26

Чем можно отмыть стекла в душевой кабине: лайфхак, который порадует многихВидео

06:51

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и еще двух городов - DeepState

06:35

Как устранить течь воды из бачка в унитаз: самый простой и эффективный способ

06:10

Зачем Путин опять решил тряхнуть ядерными мудямимнение

05:42

Повторное наступление РФ на Киев: Свитан сказал, есть ли угроза для столицы

04:41

Германия резко изменила позицию по российским активам: в Reuters раскрыли загвоздку

04:00

Принц Гарри отказался встречаться с королем Чарльзом ІІІ - что случилось

03:30

Китай передает оружие России через Северную Корею: Свитан описал схему

03:01

Угроза наступления РФ на Сумщине: эксперт оценил вероятность окружения Сум

02:32

Из чего на самом деле изготавливают сыр пармезан: люди удивлены процессом

02:00

Звезда "Игры престолов" Момоа после развода показал новую возлюбленную

Реклама
01:30

У внучки Элвиса Пресли могут отобрать его прах за долги покойной матери - СМИ

00:34

17-летняя внучка Маслякова напугала "взрослыми" пластическими операциями

22 мая, среда
23:54

Испания передаст большой пакет помощи: Умеров заявил о системах ПВО Patriot

23:51

Елена Кравец выкрасила волосы семилетнего сына в необычный цвет

23:38

ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении - Генштаб

23:18

Зеленский поедет во Францию и Италию: в Politico раскрыли неожиданную причину визита

22:48

Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением

22:43

Популярного ведущего без военного билета в Киеве остановили работники ТЦК

22:40

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

22:25

Путин хочет изменить морские границы: эксперт раскрыл циничные планы Кремля

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять