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"Рарог", "Феникс", "К-2", "Ахиллес" и "ПтахиМадяра" объявили беспрецедентный набор в совместный проект "Сила дронов"

Олег Макаров
3 февраля 2025, 12:21актуально
67
'Рарог', 'Феникс', 'К-2', 'Ахиллес' и 'ПтахиМадяра' объявили беспрецедентный набор в совместный проект 'Сила дронов'

Военных из разных подразделений, военнослужащих в СЗЧ и гражданских приглашают присоединиться к проекту "Сила дронов Сухопутных войск". Этот проект совместно запустили пять известных военных подразделений. Об этом сообщил командир Отдельной бригады беспилотных систем "ПтахиМадяра".

Кандидатам предлагается заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/G83yKVc1JrHyeV91A

"Командиры "К-2", "Ахиллес", "Феникс", "Рарог" и "ПтахиМадяра" объединились в совместный проект "Сила дронов Сухопутных войск". Пять отдельных организмов дронарной субкультуры объявляют беспрецедентный набор личного состава из числа гражданских лиц, военнослужащих по переводу, военнослужащих в СЗЧ", - говорится в сообщении.

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'Рарог', 'Феникс', 'К-2', 'Ахиллес' и 'ПтахиМадяра' объявили беспрецедентный набор в совместный проект 'Сила дронов'

Организаторы отмечают преимущества службы в рамках проекта.

"Доверься командирам, которые создали команды с нуля, разросшись из состава одного экипажа до отдельных воинских частей. Они знают свое дело, заботятся о безопасности личного состава и его обеспечения, гарантируют исключительно профессиональное компетентное применение, сопровождение легализации возвращения из СЗЧ, отдельные условия и сроки прохождения БЗВП вместе с профессиональной подготовкой, полное обеспечение средствами и орудиями борьбы", - призывает Мадяр.

"У нас дроны ждут Воинов, а не наоборот", - подчеркивают командиры подразделений.

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