Мощный нажим на Путина: у Зеленского спрогнозировали сценарий давления Трампа

Приоритетом должно стать сокращение нефтегазовых доходов Москвы, убежден Владислав Власюк.

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Назван рецепт санкционного давления на РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Ограничения против РФ предусматривают повышение пошлин на металлы

Приоритетом должно стать сокращение нефтегазовых доходов РФ

У президента США Дональда Трампа есть значительные возможности для усиления давления на диктатора РФ Владимира Путина, заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Приоритетом должно стать сокращение нефтегазовых доходов Москвы, подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

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Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики пояснил, что ограничения против РФ предусматривают повышение пошлин на российские металлы, удобрения и другие товары.

"Усиление вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения, блокирование новых банков, конфискация активов и ограничение доступа к критическим технологиям также должны стать частью стратегии. Дальнейшие санкции - это ключевой рычаг для принуждения Кремля к справедливым переговорам", - указал он.

Власюк также добавил, что приоритетом должно стать сокращение нефтегазовых доходов РФ через противодействие теневому флоту, более жесткий контроль за потолком цен и повышение себестоимости добычи.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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