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"Силы не восстановить": потери россиян за май достигли новых масштабов - эксперт

Мария Николишин
21 мая 2024, 12:12
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Завершается третья неделя месяца, поэтому уже вырисовываются очевидные и вероятные рекорды потерь захватчиков, отмечает Коваленко.
'Силы не восстановить': потери россиян за май достигли новых масштабов - эксперт
Войска РФ могут поставить новый рекорд собственных потерь / коллаж: Главред, фото: Facebook Александр Коваленко, ua.depositphotos.com

В текущем месяце, войска страны-агрессора России поставят рекорд по собственным потерям, которые превысят возможности этот "разгром" компенсировать, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, завершается третья неделя месяца, поэтому уже вырисовываются очевидные и вероятные рекорды потерь захватчиков.

"Очевидно, что в этом месяце РОВ (российские объединенные войска - ред.) будет иметь абсолютный рекорд по потерям личного состава, который превысит 30 тысяч, или их среднестатистический месячный мобилизационный потенциал. Вероятно, май может стать первым месяцем, в течение которого компенсация потерь по подразделениям не будет выведена в ноль, не говоря уже о плюсе, а впервые за долгое время уйдет в минус", - считает обозреватель.

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Коваленко отмечает, что у противника "очень близок абсолютный рекорд" по потерям артиллерии, что обусловлено поступлениями в ВСУ боеприпасов.

"Вполне вероятно, в этом месяце будет установлен рекорд также по уничтожению автомобильного транспорта, который частично или полностью, в подразделениях РВВ стал заменять ББМ, а потому и чаще выноситься. Собственно, май предвещает быть весьма результативным. Но, главное, это первый месяц, который и вправду сможет завести в минус по многим показателям компенсации потерь, а не только по показателю личного состава", - прогнозирует аналитик.

Коваленко также признает, что проблемы в ВСУ остаются, в частности с недостаточным количеством средств поражения и неполным, непропорциональным обеспечением подразделений боекомплектами. Отмечается, что это обусловлено медленными поставками соответствующего вооружения.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - последние новости:

Напомним, оккупационные войска России продолжают свои наступательные операции на многих направлениях. Вражеские силы открыли новый фронт на севере Харьковской области и способны атаковать границу в районе Сумской области. На Донбассе главным направлением удара остается Часов Яр, оккупация города нужна противнику для реализации ключевой цели - захвата всей Донецкой области.

Страна-агрессор Россия не планирует захватывать Харьков во время активизации своего наступления на Харьковщине. Захватчики имеют минимальную и максимальную цель во время этого наступления, и минимальной они уже добились, считает командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Не исключено, что наступление РФ продлится до ноября и может иметь тактические успехи, но прорыва фронта не будет, в целом война еще на несколько лет, считает майор ВСУ Алексей Гетьман.

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