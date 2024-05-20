Сотни единиц техники и тысячи убитых: Генштаб назвал потери РФ на Харьковщине

В Генштабе ВСУ отметили, что ситуация на Харьковском направлении остается под контролем Сил обороны, за последние сутки состоялось 4 боевых столкновения.

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Генштаб назвал потери РФ на Харьковщине за 10 дней наступления / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Российские оккупационные войска с начала активных наступательных действий на севере Харьковской области потеряли почти 2 тысячи военных и 342 единицы вооружения и военной техники. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 20 мая.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Враг дважды атаковал вблизи Волчанска и по одному разу в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

"Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники", - говорится в сводке. видео дня

Кроме того, отмечается, что на Купянском направлении на Харьковщине сейчас продолжаются три боевых столкновения в районах Стельмаховки и Синьковки. Всего за эти сутки враг уже 11 раз пытался прорвать оборону украинских военных на этом направлении боевых действий.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о боях в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские войска успешно остановили наступление российских оккупантов и смогли стабилизировать фронт на севере Харьковщины. Несмотря на попытки врага продолжить наступление на Липецком и Слобожанском направлениях, их атаки были отбиты. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Территориальные вопросы будут предметом торга на мирных переговорах. Наступление на Сумщину и Харьковщину уже указывает на то, что это подготовка к возможным компромиссам, отметил доктор политических наук Максим Разумный.

Силы обороны наносят контрудары в районе Волчанска Харьковской области. Украинским защитникам частично удалось стабилизировать ситуацию, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Назар Волошин.

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