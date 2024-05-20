Тяжелые бои за каждую улицу: ВСУ стабилизировали фронт на Харьковщине - Синегубов

Украинские войска успешно остановили наступление российских оккупантов и смогли стабилизировать фронт на севере Харьковщины. Несмотря на попытки врага продолжить наступление на Липецком и Слобожанском направлениях, их атаки были отбиты. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
"Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению", - рассказал Синегубов.
Он добавил, что Силы обороны Украины ведут активные боевые действия против российских оккупантов в Волчанске, где линия фронта проходит фактически по реке Волчья.
"Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успех не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу за улицей в этом населенном пункте", - добавил глава ОВА.
Он подчеркнул, что попытка россиян быстро захватить северную часть области не удалась из-за эффективных действий Вооруженных Сил Украины.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Наступление РФ на Харьковщине - бои за Волчанск
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные наносят контрудары в районе Волчанска Харьковской области и смогли частично стабилизировать ситуацию. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Назар Волошин отметил, что оккупанты пытаются прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого, и они сочетают наземные штурмы с авиационными ударами.
По словам заместителя председателя Харьковской ОГА Романа Семенухи, Вооруженные силы Украины контролируют около 60% Волчанска, но штурмы в городе продолжаются непрерывно.
Экс-командир "Азова" и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что оккупационная армия России не сможет взять Харьков, поскольку действия врага направлены на растягивание ресурсов Вооруженных Сил Украины.
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