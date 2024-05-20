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Тяжелые бои за каждую улицу: ВСУ стабилизировали фронт на Харьковщине - Синегубов

Юрий Берендий
20 мая 2024, 18:28
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В Харьковской ОГА отметили, что украинские военные шаг за шагом выбивают российских оккупантов с территории города Волчанск.
Тяжелые бои за каждую улицу: ВСУ стабилизировали фронт на Харьковщине - Синегубов
Наши воины отбивают дом за домом в Волчанске / Коллаж Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Украинские войска успешно остановили наступление российских оккупантов и смогли стабилизировать фронт на севере Харьковщины. Несмотря на попытки врага продолжить наступление на Липецком и Слобожанском направлениях, их атаки были отбиты. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что Силы обороны Украины ведут активные боевые действия против российских оккупантов в Волчанске, где линия фронта проходит фактически по реке Волчья.

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"Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успех не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу за улицей в этом населенном пункте", - добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что попытка россиян быстро захватить северную часть области не удалась из-за эффективных действий Вооруженных Сил Украины.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наступление РФ на Харьковщине - бои за Волчанск

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные наносят контрудары в районе Волчанска Харьковской области и смогли частично стабилизировать ситуацию. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Назар Волошин отметил, что оккупанты пытаются прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого, и они сочетают наземные штурмы с авиационными ударами.

По словам заместителя председателя Харьковской ОГА Романа Семенухи, Вооруженные силы Украины контролируют около 60% Волчанска, но штурмы в городе продолжаются непрерывно.

Экс-командир "Азова" и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что оккупационная армия России не сможет взять Харьков, поскольку действия врага направлены на растягивание ресурсов Вооруженных Сил Украины.

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