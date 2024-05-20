ВСУ контролируют 60% Волчанска: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине

Вооруженные силы Украины контролируют около 60% Волчанска. Однако штурмы в городе продолжаются непрерывно. Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в эфире телемарафона.
"У нас продолжаются непрерывные обстрелы. Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск", - сообщил он.
Семенуха добавил, что сегодня зафиксировано несколько авиаударов КАБами по Липцам. По его словам, российские оккупанты непрерывно обстреливают фактического все приграничье, в частности Богодуховский, Харьковский и Чугуевский районы.
"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", - отметил он.
Также Семенуха сообщил, что сегодня на отдельных участках украинские защитники проводят собственные штурмовые действия с целью улучшения позиций.
Кто такой Роман Семенуха?
Роман Сергеевич Семенуха (род. 30 июля 1977, г. Харьков) - украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва. Сейчас является заместителем начальника Харьковской областной военной администрации.
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости
Напомним, Россия продолжает наступление в Харьковской области, стремясь оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиус действия артиллерии, отметили в отчете ISW.
Также Вооруженные силы Украины укрепили свои позиции в Харьковской области за прошедшую неделю, заявил президент Владимир Зеленский. Российским оккупантам не удалось растянуть и ослабить украинские силы на всей линии фронта.
Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали группу российских оккупантов, которые захватили больницу в Волчанске. OSINT-сообщество DeepState опубликовало видео ударов, где видно, как ВСУ уничтожили захваченное здание.
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