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Сорвали планы РФ: Зеленский рассказал об укреплении позиции ВСУ на Харьковщине

Алексей Тесля
19 мая 2024, 20:36
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Силы обороны эффективно уничтожают российских оккупантов, рассказал Владимир Зеленский.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента

Вооруженные силы Украины смогли укрепить свои позиции в Харьковской области за минувшую неделю, а российские оккупанты не добились цели растянуть и ослабить украинские силы на всей линии фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Результаты этих дней – всего недели – у нас более крепкие позиции на Харьковщине. 57-я бригада, 82-я бригада ДШВ – спасибо вам, воины", - сказал он в своем обращении по итогам доклада главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Глава государства отметил, что Силы обороны эффективно уничтожают оккупантов в Донецком направлении – в частности, в районах города Часов Яр и других.

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"Собственно, оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой области", - говорится в заявлении Зеленского.

По его словам, Сырский в настоящее время находится на передовой, непосредственно в боевых бригадах.

"Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы и сохраняют наши позиции. Особо отмечу за бои в эти дни 41-ю бригаду, прежде всего, спецподразделения ГУР "Кракен" и "Артан", и подразделения Нацгвардии. Именно за Часов Яр – за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов – спасибо вам, ребята! Также особо хочу поблагодарить 225-й отдельный штурмовой батальон – просто молодцы", - добавил Зеленский.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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