Сорвали планы РФ: Зеленский рассказал об укреплении позиции ВСУ на Харьковщине

Силы обороны эффективно уничтожают российских оккупантов, рассказал Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента

Вооруженные силы Украины смогли укрепить свои позиции в Харьковской области за минувшую неделю, а российские оккупанты не добились цели растянуть и ослабить украинские силы на всей линии фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Результаты этих дней – всего недели – у нас более крепкие позиции на Харьковщине. 57-я бригада, 82-я бригада ДШВ – спасибо вам, воины", - сказал он в своем обращении по итогам доклада главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Глава государства отметил, что Силы обороны эффективно уничтожают оккупантов в Донецком направлении – в частности, в районах города Часов Яр и других.

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"Собственно, оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой области", - говорится в заявлении Зеленского.

По его словам, Сырский в настоящее время находится на передовой, непосредственно в боевых бригадах.

"Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы и сохраняют наши позиции. Особо отмечу за бои в эти дни 41-ю бригаду, прежде всего, спецподразделения ГУР "Кракен" и "Артан", и подразделения Нацгвардии. Именно за Часов Яр – за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов – спасибо вам, ребята! Также особо хочу поблагодарить 225-й отдельный штурмовой батальон – просто молодцы", - добавил Зеленский.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

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