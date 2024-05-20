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Оккупанты продвинулись в районах 10 населенных пунктов - DeepState

Анна Ярославская
20 мая 2024, 07:56
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Аналитики DeepState сообщают о продвижении оккупантов. Генштаб ВСУ сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.
Война в Украине карта Deep Stat
Армия РФ продвинулась в районах 10 населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Deep State

Российские оккупанты продвинулись возле 10 населенных пунктов в Украине. Об этом 20 мая сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState.

Отмечается, что враг продвинулся юго-восточнее и южнее Работино, возле Вербового, в Парасковиевке, в Нетайловом, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамика, Берестового, в Зеленом и возле Бугруватки.

Война в Украине - карта Deep State
Война в Украине - карта Deep State

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

видео дня

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 19 мая говорилось о том, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

"Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления", - сообщили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости сегодня

Российские оккупанты поставили себе за цель захватить города Часов Яр и Волчанск на востоке Украины.

Спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько заявил, что битва за Часов Яр вышла на пик. Оккупанты продолжают свои попытки захватить город. У них достаточное количество боеприпасов и численности личного состава. Целью россиян остается захват всей Донецкой области.

Агрессор Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "занятия Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

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