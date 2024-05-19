УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ "накрыли" больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать

Яна Ставская
19 мая 2024, 16:55
716
Российские пропагандисты ныли, что в результате удара могли "задвохсотиться" и их командиры.
ВСУ 'накрыли' больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать
Ситуация в городе сложная / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украинские военные "разобрались" с группой российских оккупантов, которые, как ранее сообщалось, пробрались в больницу Волчанска. OSINT-сообщество DeepState опубликовало видео ударов.

Здание размещено на северных окраинах Волчанска. Российские захватчики продолжали движение в направлении города, захватывая крупные объекты для обустройства огневых позиций.

На кадрах видно, как ВСУ несколькими ударами с воздуха сносят захваченную противником больницу "под фундамент".

видео дня

По состоянию на 16 мая север Волчанска перешел в "серую зону", продолжались бои в близлежащих селах.

В российских провоенных пабликах жалуются, что в результате прилетов было ликвидировано более 40 российских захватчиков.

Утверждается, что в больнице "по непонятным причинам" было собрано "много" оккупантов, которые готовились наступать.

"Погибло более 40 (оккупантов, - Главред), еще примерно столько же ранено. Точное количество погибших мы до сих пор не можем установить. Некоторые тела очень сильно пострадали... там погибло по меньшей мере 3 офицера. Среди них могут быть и командиры, которые подставили военных под удар", - жалуются пропагандисты.

Бои за Волчанск - россияне захватили больницу

Как писал Главред, оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска . Накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и стали обходить его с востока.

Ранее сообщалось, что после небольшого затишья РФ возобновила наступление под Харьковом. Также ВСУ фиксируют "значительную активизацию" россиян на Северском направлении. Россия все еще прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздоловки.

ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать позиции ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного и вблизи Крынок.

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ война России и Украины Волчанск
Реклама

Главное за день

Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФ

Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФ

17:32 Украина
ВСУ "накрыли" больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать

ВСУ "накрыли" больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать

16:55 Украина
В Иране авария вертолета президента Раиси: подробности инцидента

В Иране авария вертолета президента Раиси: подробности инцидента

16:17 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Дочери ее вдохновили: Наталья Могилевская обьявила о новом ребенке 118046

Дочери ее вдохновили: Наталья Могилевская обьявила о новом "ребенке"

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира! 48569

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие 31105

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие

Усик не сдержал слез после победы: какими были его первые слова 10348

Усик не сдержал слез после победы: какими были его первые слова

Последние новости

17:32

Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФ

16:55

ВСУ "накрыли" больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать

16:24

Как украинцев будут наказывать за долги по коммуналке: что говорят в Кабмине

16:19

Можно ли заморозить сырую цветную капусту: результат приятно удивит

16:17

В Иране авария вертолета президента Раиси: подробности инцидентаВидео

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВойска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – Гетьман
16:15

Вызвали скорую: во Львове побили известного блогера, который снимал видеоВидео

16:01

Двойной удар "Искандеров" и обстрел РСЗО: на Харьковщине много погибших и раненыхФотоВидео

15:56

Ракеты Taurus и удары по Крыму: в Британии сделали заявление и обратились к ФРГ

15:55

После небольшого затишья РФ возобновила наступление под Харьковом: данные Генштаба

Реклама
15:47

Как правильно - "згУщене" или "згущЕне молоко": какой распространенной ошибки надо избегатьВидео

14:32

Военный оценил подготовку Украины к контрнаступлению: названы срокиВидео

14:28

Выпало лишнее: Волочкова снова опозорилась в сети

14:24

Могут ли вручить повестку на работе: спикер Минобороны дал ответ

13:49

Сам рассказал: раскрыта мерзкая тайна путинского подпевалы Shaman

13:45

Будет жара +30 градусов: в каких областях скоро ударят летние температуры

13:37

СБУ и ВСУ дронами ударили по аэродрому с десятками русских самолетов - СМИ

13:17

Где лучше хранить бананы: как спасти сладкие фрукты от почернения

13:09

Россия снизила наступление под Харьковом до нуля: что происходит на фронте

12:57

Прогрессивно ухудшается: российскому певцу Носкову становится все хуже

12:38

Церковный праздник 20 мая: что запрещено делать в день трех святых мучеников

Реклама
12:04

Кристина Орбакайте заговорила о мире

12:01

Россия утром выпустила ракеты и дроны по Украине: в некоторых городах - взрывы

12:00

Украинские военные уничтожили российский корабль "Ковровец"

11:41

"Я знаю, что он здесь": Усик расплакался прямо перед СМИ, вспомнив об отцеВидео

11:38

"Это полноценное наступление": экс-командир роты "Айдара" назвал 2 цели атак РФ на Харьковщине

11:10

Харчишин пояснил, почему артисты заслуживают бронирования от мобилизации

10:52

Камалия показала, как с мужем и дочками отпраздновала свой день рождения

10:30

В российском шоу опустили путинистку Кудрявцеву

10:23

Есть только 2 условия: Гетьман сказал, когда станет возможным наступление ВСУВидео

10:00

Грузия в шаге от революции и новой войны: чем опасен закон "об иноагентах"

09:52

Тариф на электроэнергию в Украине повысят: СМИ пояснили, сколько придется платить

09:47

После госпитализации: опухшая и непохожая на себя Наташа Королева вышла на связь

09:16

В РФ и Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке ракет и 60 дронов

09:07

Как теперь нужно проходить ВВК: в Минобороны описали механизм

09:03

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие

08:50

РФ ночью атаковала Украину 37 дронами: в Воздушных силах рассказали детали

08:00

Ультиматум США от Украины или Как сделать Трампа своим главным союзникоммнение

07:49

Оккупанты ставят за цель захватить Часов Яр и Волчанск: в ISW объяснили опасность

07:10

Заметить зонтик среди страусов за 11 секунд смогут единицы: сложная загадка

06:55

Что следует делать, если хотим победитьмнение

Реклама
05:26

Можно ли нагревать мед: что происходит с продуктом и становится ли он ядовитым

04:46

Когда закончится война: майор ВСУ сделал прогноз - Украина перехватит инициативуВидео

04:00

О Меладзе уже забыла: Вера Брежнева показала снимок "своей пары"

03:30

Будет сверкать: мужчина показал, как отмыть кастрюлю с помощью 4 ингредиентовВидео

03:18

Усик не сдержал слез после победы: какими были его первые слова

02:41

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

02:05

"Несколько ракет долетят до цели": появился тревожный прогноз ядерных учений РФВидео

01:32

Когда Китай перестанет помогать РФ: Кулик назвал условие

00:05

Усик - Фьюри: онлайн трансляция боя века

18 мая, суббота
23:54

Польша потратит 2,5 млрд долларов, чтобы сделать "непроходимой" границу с РФ и Беларусью

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять