ВСУ 'накрыли' больницу с оккупантами в Волчанске, которые готовились наступать

Российские пропагандисты ныли, что в результате удара могли "задвохсотиться" и их командиры.

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Ситуация в городе сложная / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украинские военные "разобрались" с группой российских оккупантов, которые, как ранее сообщалось, пробрались в больницу Волчанска. OSINT-сообщество DeepState опубликовало видео ударов.

Здание размещено на северных окраинах Волчанска. Российские захватчики продолжали движение в направлении города, захватывая крупные объекты для обустройства огневых позиций.

На кадрах видно, как ВСУ несколькими ударами с воздуха сносят захваченную противником больницу "под фундамент".

видео дня

По состоянию на 16 мая север Волчанска перешел в "серую зону", продолжались бои в близлежащих селах.

В российских провоенных пабликах жалуются, что в результате прилетов было ликвидировано более 40 российских захватчиков.

Утверждается, что в больнице "по непонятным причинам" было собрано "много" оккупантов, которые готовились наступать.

"Погибло более 40 (оккупантов, - Главред), еще примерно столько же ранено. Точное количество погибших мы до сих пор не можем установить. Некоторые тела очень сильно пострадали... там погибло по меньшей мере 3 офицера. Среди них могут быть и командиры, которые подставили военных под удар", - жалуются пропагандисты.

Бои за Волчанск - россияне захватили больницу

Как писал Главред, оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска . Накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и стали обходить его с востока.

Ранее сообщалось, что после небольшого затишья РФ возобновила наступление под Харьковом. Также ВСУ фиксируют "значительную активизацию" россиян на Северском направлении. Россия все еще прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздоловки.

ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать позиции ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного и вблизи Крынок.

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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