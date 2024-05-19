Ракеты Taurus и удары по Крыму: в Британии сделали заявление и обратились к ФРГ

Германии следовало бы передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и позволить применять их по территории оккупированного агрессором Россией Крыма. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс.
В интервью Sky News он рассказал о том, что Британия – первая страна, которая разрешила Силам обороны Украины применять предоставленное оружие по Крыму. Позже другие страны последовали примеру Лондона.
Министр призвал Германию дать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus и разрешить ими наносить удары по оккупантам в захваченном Крыму.
"То, что я хотел бы видеть, это все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - подчеркнул Грант Шаппс.
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Немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Как говорил он, подобное решение может втянуть Берлин в конфликт с РФ.
Президент Владимир Зеленский полагает, что Шольц отказывает Украине в Taurus, потому что опасается ядерных угроз России. Решение Шольца Зеленский считает не прагматичным.
В начале мая Шольц неудачно "пошутил" о Taurus для Украины. Канцлер заявил, что "доверяет своим друзьям", но "не стал бы каждому из них давать оружие".
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