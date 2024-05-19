Ракеты Taurus и удары по Крыму: в Британии сделали заявление и обратились к ФРГ

Крымский полуостров – оккупированная территория, которая принадлежит Украине, Британия разрешает бить своими ракетами по войскам РФ там, сказал Грант Шаппс.

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Шольц выступает против поставок Украине Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Германии следовало бы передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и позволить применять их по территории оккупированного агрессором Россией Крыма. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс.

В интервью Sky News он рассказал о том, что Британия – первая страна, которая разрешила Силам обороны Украины применять предоставленное оружие по Крыму. Позже другие страны последовали примеру Лондона.

Министр призвал Германию дать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus и разрешить ими наносить удары по оккупантам в захваченном Крыму.

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"То, что я хотел бы видеть, это все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - подчеркнул Грант Шаппс.

Кратко о ракете Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus для Украины - главные новости по теме:

Немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Как говорил он, подобное решение может втянуть Берлин в конфликт с РФ.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Шольц отказывает Украине в Taurus, потому что опасается ядерных угроз России. Решение Шольца Зеленский считает не прагматичным.

В начале мая Шольц неудачно "пошутил" о Taurus для Украины. Канцлер заявил, что "доверяет своим друзьям", но "не стал бы каждому из них давать оружие".

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