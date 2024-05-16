Прямо в центре Волчанска: оккупанты захватили больницу - Bild

Накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и стали обходить его с востока, сообщает издание.

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Оккупанты прорвались в больницу в центре Волчанска / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap.live

Оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска, сообщает Bild.

Издание отмечает, что накануне ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и стали обходить его с востока. Сегодня появились кадры того, как российские бойцы штурмуют больницу в центре Волчанска.

"Российские силы вторжения захватили больницу к юго-западу от центра Волчанска на фоне противоречивых сообщений о том, было ли их наступление в городе остановлено украинскими защитниками или нет", - комментирует видео аналитик Bild Юлиан Рёпке. видео дня

На записи видно, как один из российских солдат падает с козырька над входом в здание. Как отмечает Bild, ряд украинских источников считает это доказательством того, что россияне находятся под воздействием психотропных веществ.

В то же время, по украинским данным, эта группа ВС РФ была отброшена, бои продолжаются.

Вы можете просмотреть видео из Волчанска:

Волчанск, / скриншот с видео

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Наступление России на Харьковском направлении - что известно?

Российские оккупанты с начала нового наступления в Харьковской области понесли большие потери среди личного состава и в военной технике.

Известно, что у РФ есть частичный успех в Харьковской области, однако Генштаб усилил украинское войско подмогой.

К тому же, начав наступление на Харьковщине, Россия пытается отвлечь украинские силы от других участков линии фронта, рассказали в британской разведке.

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