'От села ничего не осталось': Плетенчук сказал, потеряли ли ВСУ позиции в Работино

Россияне усилили давление вблизи поселка, но в течение недели проводили безуспешные штурмы, рассказал Дмитрий Плетенчук.

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Потеряли ли украинцы позиции в селе Работино / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Несмотря на то, что россияне несколько раз заявляли о захвате Работино, село не попало под контроль противника. Украинские защитники не потеряли своих позиций. Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире теламарафона.

По его словам, Работино не перешло в "серую зону". Российские оккупанты усилили давление на этом направлении, но штурмы врага вблизи села были безуспешными.

"Безуспешно они его штурмовали, в принципе, во время всей этой недели, когда они усилили давление. Однако, за прошедшие сутки на Роботино вообще штурмов не было. Старомайорское - было три, Крынки - было шесть", - подчеркнул Плетенчук. видео дня

Спикер отметил, что хотя оккупанты в эфирах на этой неделе уже третий раз сообщали о "захвате" Работино. Однако эта информация не соответствует действительности и потерь позиций ВСУ не было. Плетенчук подчеркнул, что ситуация вблизи Работино очень сложная, "фактически ничего от села уже не осталось".

"Оно простреливается фактически насквозь, с обеих сторон. Но они его не заняли. Поэтому эта информация действительности не соответствует. По крайней мере оно точно находится под нашим огневым контролем. Это как минимум. И россиян там нет так же", - добавил спикер.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Напомним, в течение шести месяцев Украина не получала от Запада достаточной военной поддержки, но это не позволило России получить преимущество на поле боя. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что бои в Харьковской области не будут решающими.

Также Вооруженные силы Украины укрепили свои позиции в Харьковской области за прошедшую неделю, заявил президент Владимир Зеленский. Российским оккупантам не удалось растянуть и ослабить украинские силы на всей линии фронта.

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали группу российских оккупантов, которые захватили больницу в Волчанске. OSINT-сообщество DeepState опубликовало видео ударов, где видно, как ВСУ уничтожили захваченное здание.

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