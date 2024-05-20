Украина скоро уничтожит "гордость Путина": майор ВСУ сделал прогноз про Крымский мост

Крымский мост в захваченном агрессором Россией Крыму будет разрушен уже в 2024 году. Россияне понимают, что Украина обладает и получит вооружения, которые решат вопрос эстакады. Об этом заявил майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Крымский мост должен быть разрушен. Россияне, понимая это, помимо Волноваха – Токмак – Мелитополь – Джанкой, построили еще одну дорогу – Ростов-Крым.
"Это не мечта, а цель (разрушение Крымского моста, - ред). Это военный объект, логистический путь противника, который нужно разрушить. Россияне тоже понимают, что мост будет разрушен, учитывая то, какое оружие мы уже имеем и какое должны получить вскоре", - отметил Гетьман.
Также он добавил, что после появления новой железной дороги Крымский мост уже не настолько значим для оккупантов. И эстакада будет разрушена уже в этом году.
"Конечно, по Керченскому мосту перебрасывать необходимое проще, потому что логистика отработана, построены базы и склады. Но после появления этой железной дороги на азовском побережье значение Керченского моста уменьшилось. Но эмоциональная и военная составляющая остаются значительными, особенно эмоциональная. Я уверен, что в 2024 году Керченского моста уже не будет", - подчеркнул Алексей Гетьман.
Смотрите видео, в котором Гетьман сделал прогноз о Керченском мосту:
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Уничтожение Крымского моста – главные новости по теме:
Крымский мост рано или поздно упадет, и Украина над этим работает, говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он посоветовал гражданским не пользоваться эстакадой.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста. По его словам, Киев хочет уже в этом году уничтожить эстакаду и другие военные объекты РФ в оккупированном Крыму.
Крымский мост больше не мишень, считают журналисты издания издание The Independent. В частности, они пришли к выводу, что эстакада теперь не настолько важна, поскольку россияне значительно меньше стали ее использовать для своей военной логистики.
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