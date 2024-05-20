Украина скоро уничтожит "гордость Путина": майор ВСУ сделал прогноз про Крымский мост

В России понимают, что исходя из того, какие у Украины есть вооружения и что мы еще получим, Крымский мост будет разрушен, считает Алексей Гетьман.

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Уверен, что в 2024 году Керченского моста уже не будет - Гетьман / Коллаж: Главред, фото: Facebook А. Гетьман, соцсети

Крымский мост в захваченном агрессором Россией Крыму будет разрушен уже в 2024 году. Россияне понимают, что Украина обладает и получит вооружения, которые решат вопрос эстакады. Об этом заявил майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Крымский мост должен быть разрушен. Россияне, понимая это, помимо Волноваха – Токмак – Мелитополь – Джанкой, построили еще одну дорогу – Ростов-Крым.

"Это не мечта, а цель (разрушение Крымского моста, - ред). Это военный объект, логистический путь противника, который нужно разрушить. Россияне тоже понимают, что мост будет разрушен, учитывая то, какое оружие мы уже имеем и какое должны получить вскоре", - отметил Гетьман.

Также он добавил, что после появления новой железной дороги Крымский мост уже не настолько значим для оккупантов. И эстакада будет разрушена уже в этом году.

"Конечно, по Керченскому мосту перебрасывать необходимое проще, потому что логистика отработана, построены базы и склады. Но после появления этой железной дороги на азовском побережье значение Керченского моста уменьшилось. Но эмоциональная и военная составляющая остаются значительными, особенно эмоциональная. Я уверен, что в 2024 году Керченского моста уже не будет", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Смотрите видео, в котором Гетьман сделал прогноз о Керченском мосту:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Уничтожение Крымского моста – главные новости по теме:

Крымский мост рано или поздно упадет, и Украина над этим работает, говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он посоветовал гражданским не пользоваться эстакадой.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста. По его словам, Киев хочет уже в этом году уничтожить эстакаду и другие военные объекты РФ в оккупированном Крыму.

Крымский мост больше не мишень, считают журналисты издания издание The Independent. В частности, они пришли к выводу, что эстакада теперь не настолько важна, поскольку россияне значительно меньше стали ее использовать для своей военной логистики.

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