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"Крымский мост больше не мишень": аналитики назвали причину - The Independent

Анна Ярославская
7 мая 2024, 07:37
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На Крымском мосту практически отсутствует движение транспорта. Теперь оккупанты больше используют сухопутные маршруты.
'Крымский мост больше не мишень': аналитики назвали причину - The Independent
Страна-агрессор Россия значительно сократила использование моста / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

После неоднократных атак Украины на Керченский мост российские оккупанты используют сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки оружия линию фронта. Об это пишет издание The Independent со ссылкой на данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.

Анализ спутниковых снимков показывает, что на Крымском мосту практически отсутствует движение транспорта, и "поэтому он больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск".

Изображения, сделанные спутниковыми специалистами Maxar, которые были проанализированы Molfar и присланы The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

видео дня

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего.

Отмечается, что страна-агрессор Россия значительно сократила использование моста после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что сейчас движение по Крымскому мосту сократилось до четырех пассажирских поездов и одного товарного грузового поезда в день.

Решение прекратить использование Керченского моста для пополнения запасов российских сил совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области, сообщили в Molfar.

"Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", - говорится в сообщении,

Новая железнодорожная линия, которая проходит от Акимовки в Мелитополе и простирается до Бердянска и Мариуполя, а затем достигает Ростова в России, вероятно, будет использоваться российскими войсками для нового наступления, которое, как многие ожидают, начнется этим летом.

Разрушение Крымского моста

Крымский мост в оккупированном Крыму рано или поздно упадет. Работа продолжается. Оккупантов ожидают новые сюрпризы, а гражданским лицам лучше не пользоваться эстакадой. Об этом в апреле 2024 года заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году хочет разрушить не только Крымский мост, но и другие объекты инфраструктуры, которые используют российские оккупанты. Речь идет о законных целях, расположенных на захваченных территориях.

Украина планирует уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года, сообщает The Guardian со ссылкой на собеседников в силовых структурах Украины.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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