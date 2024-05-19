На границе не было фортификаций: майор прокомментировал прорыв РФ на Харьковщине

Фортификационные сооружения строятся в соответствии с рельефом местности, пояснил Алексей Гетьман.

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Военный эксперт, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман прокомментировал ситуацию вокруг наступления оккупантов на Харьковщине и строительства оборонительных линий на границе.

"Мы должны были построить там фортификационные сооружения, но не вдоль линии фронта, как почему-то все считают", - заявил он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что фортификационные сооружения строятся не там, где определены политические или административные границы, а в соответствии с рельефом местности: где есть господствующие высоты и где удобно держать оборону.

"Почему вдоль границы не были построены фортификационные сооружения, объясню. Они там могли быть построены только временно и только не мощные, потому что там менее чем в километре был враг, который мог легко обстреливать те тракторы, бульдозеры и другую технику, которая бы работала над возведением фортификаций. Это расстояние прямого выстрела из РПГ-7: один выстрел – и все, нет трактора", - сказал он.

Собеседник также уточнил, что фортификационные сооружения не строятся на расстоянии нескольких сотен метров от врага, даже если там проходит граница.

"Строить там фортификации надо было еще до войны, вдоль всей границы. Поэтому я уверен, что фортификации на Сумщине и Харьковщине построены, но не вплотную к врагу", - добавил Гетьман.

Смотрите видео - интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

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