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Решающие недели для Украины: глава Пентагона выступил с важным предупреждением

Юрий Берендий
20 мая 2024, 16:57
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Глава Пентагона отметил, что участники Контактной группы "Рамштайн" с 2022 года выделили для Украины 95 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.
Решающие недели для Украины: глава Пентагона выступил с важным предупреждением
Глава Пентагона прокомментировал наступление РФ на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

Следующие недели и месяцы будут иметь решающее значение для Украины. Однако, страны-союзники будут продолжать решительные действия для помощи Украине в борьбе за собственную свободу. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин, открывая онлайн 22-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", - сказал он.

Остин также прокомментировал наступление российских войск на севере Харьковщины. По его словам, российские оккупанты в течение ближайших недель будут пытаться создать так называемую "буферную зону" вдоль российско-украинской границы.

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"Это тяжелая и опасная борьба, но защитники Украины проявляют чрезвычайное мужество и мастерство. Они используют возможности, которые предоставила эта Контактная группа. Новое наступление Путина на Харьков подтверждает важность этой Контактной группы", - сказал Остин

Глава Пентагона подчеркнул, что в случае победы российского диктатора Путина тираны могут решить, что они также могут попытаться вторгнуться и подчинить своих суверенных соседей.

Это, по его словам, приведет к тому, что Европа окажется под "тенью Путина" и мир станет более жестоким и хаотичным. Поэтому борьба Украины за свободу и безопасность является важной для всех стран Запада.

Остин также подчеркнул свою решимость в обеспечении Украины все необходимым для успеха. Он уверен, что союзники продолжат оказывать Украине поддержку, и подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы внести свой вклад.

Благодаря принятому Конгрессом финансированию, США будут оказывать "существенную" помощь Украине в сфере безопасности, что, по словам Остина, "изменит ситуацию в этой борьбе".

"И вы увидите, как неделя за неделей в Украину поступает постоянный поток американской помощи. Президент Байден объявил о дополнительном пакете на сумму 400 миллионов долларов в начале этого месяца, и это поможет Украине защитить Харьков и другие прифронтовые районы, подвергающиеся новой российской угрозе. Мы уже предоставили Украине многие из ее первоочередных потребностей, и еще большая помощь уже на подходе", - заявил глава Пентагона.

Он также подчеркнул, что участники Контактной группы продолжают действовать для решения наиболее актуальных потребностей Украины.

"Вместе они выделили более 95 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года", - сообщил Остин.

Он отдельно отметил, что вопрос противовоздушной обороны будет иметь важное значение на сегодняшней повестке дня заседания, и он "призывает всех наших уважаемых союзников и партнеров еще раз оценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, в которых она так остро нуждается".

Кроме того, глава Пентагона добавил, что ожидает сегодня отчетов от морской коалиции и коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне.

Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Заседание в формате "Рамштайн" - наступление РФ на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время участия в заседании в формате "Рамштайн" назвал три вида оружия, в которых больше всего нуждается наше государство для защиты от России.

Хотя армия России оккупировала "серую зону" на севере Харьковской области, она не смогла добраться до первой линии оборонительных сооружений, сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

Украинская армия ожидала наступления России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление. По информации Sky News, солдаты артиллерийского подразделения 57-й бригады рассказали, как их тайно переправили в приграничный район Харьковщины за несколько дней до наступления России.

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