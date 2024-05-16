УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Продвижение РФ на фронте можно остановить: майор назвал 3 решающих фактора

Юрий Берендий
16 мая 2024, 18:28
252
Майор запаса НГУ отмечает, что для остановки российского продвижения на Востоке Украины нужны фортификационные сооружения, минирование территории и мобилизация.
Продвижение РФ на фронте можно остановить: майор назвал 3 решающих фактора
Майор назвал 3 фактора, которые помогут остановить российское наступление / Коллаж Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Украине надо рассматривать продвижение российских войск как временные достижения. Если Украина выполнит определенные шаги, враг не сможет достичь значительного стратегического преимущества. Об этом заявил майор запаса Национальной гвардии Украины и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Еспресо".

По словам Гетьмана, Украина может остановить продвижение российских оккупационных войск на фронте, однако для этого необходимо выполнить 2 "домашние задания".

Эксперт подчеркнул, что стратегия Украины заключается в сдерживании наступления противника. Поэтому продвижение врага на фронте должно быть рассмотрено как временные достижения.

видео дня

"У нас есть два домашних задания, третье домашнее задание выполнили наши партнеры, немного с опозданием, это поставки нам оружия, подписание определенных мероприятий", - сказал он.

Гетман добавил, что Запад не может доставить нам все оружие сразу из-за ограниченных логистических возможностей и пропускной способности. Поэтому для остановки Вооруженных Сил РФ необходимо строить фортификационные сооружения и минировать территорию вокруг них. Кроме того, необходима мобилизация. Эксперт добавил, что кроме оружия, нужны также люди, которые будут им пользоваться.

"Да, есть три составляющих - оружие, люди и фортификации", - подчеркнул он.

Гетьман отметил, что если эти задачи будут выполнены, тактические перемещения оккупантов здесь и там будут, но стратегически значимого преимущества враг не сможет получить.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия имеет ограниченные возможности для широкомасштабного наступления на Харьков. Вероятно, оккупанты используют отвлекающий маневр, чтобы создать благоприятные условия для наступления в районах Краматорска и Покровска. Об этом заявил экс-спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

Оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска, сообщает Bild. ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и обошли его с востока.

Российские оккупанты активизировали попытки наступления на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Старомайорское на границе Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама

Главное за день

В Украину идет потепление: когда в регионы вернутся грозовые дожди

В Украину идет потепление: когда в регионы вернутся грозовые дожди

19:37 Синоптик
В опасности – запад Украины: Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ

В опасности – запад Украины: Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ

19:22 Украина
Россия разрушила две мощнейшие ТЭС почти на 80%: в Центрэнерго бьют тревогу

Россия разрушила две мощнейшие ТЭС почти на 80%: в Центрэнерго бьют тревогу

19:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинист Владимир Пресняков категорически высказался о сыне Никите - детали 50276

Путинист Владимир Пресняков категорически высказался о сыне Никите - детали

Мухи не залетят в дом в течение всего лета: какие 5 растений отпугивают насекомых 4641

Мухи не залетят в дом в течение всего лета: какие 5 растений отпугивают насекомых

Нападавший на премьера Словакии озвучил мотивы: российский след в покушении 4494

Нападавший на премьера Словакии озвучил мотивы: российский след в покушении

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста 4219

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста

Последние новости

19:39

Встреча Путина и Си: о чем они договорились Видеоблоги

19:37

В Украину идет потепление: когда в регионы вернутся грозовые дожди

19:28

"Упадет на территории РФ": эксперт рассказал, что ждет ядерное оружие оккупантов

19:27

У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей

19:22

В опасности – запад Украины: Зеленский назвал новую цель ракетных атак РФ

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
19:10

Путин никому не доверяет, его паранойя растетмнение

19:06

Россия разрушила две мощнейшие ТЭС почти на 80%: в Центрэнерго бьют тревогу

18:31

София Ротару в стильной вышиванке поздравила украинцев с праздником

18:28

Продвижение РФ на фронте можно остановить: майор назвал 3 решающих фактора

Реклама
18:25

Цены подняли на 37%: в Украине стремительно выросла стоимость популярной ягоды

18:10

Удары по Бельбеку - только начало, Крым ожидают масштабные атаки F-16 - Свитан

17:40

"Прости меня": морально самая сложная эвакуация из Волчанска, плакали всеВидео

17:33

РФ не имеет ресурсов для наступления: Селезнев назвал цель россиян на Харьковщине

17:23

Мика Ньютон с темными длинными волосами и челкой стала неузнаваемой

16:58

В Украине снова пропадает свет: графики отключений: графики отключений

16:49

Особая связь: Пономарев назвал причину назначения Белоусова в Минобороны РФ

16:46

Как отмыть ершик для унитаза: надо делать одно действие, чтобы не распространять микробыВидео

16:22

"Байден выгоднее Китаю": Кулик сказал, изменится ли позиция КНР после выборов в США

16:04

"Нужны две системы Patriot": Зеленский пояснил, как можно отбиться от атак РФ на Харьков

16:03

Важные изменения: как пересечь границу после вступления в силу закона о мобилизации

Реклама
16:00

Маричка Падалко довела до слез военным навыком сына-школьника

15:53

Россияне ударили "кассетками" по месту эвакуации под Волчанском: целились в волонтеров

15:52

Бронь для работников Glovo и Favbet Tech: в Кабмине отреагировали на скандал

15:50

"Уже даже узнать сложно": Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж

15:48

Мухарский рассказал, что покойный Кива делал с его женой-путинисткой Снежаной Егоровой

15:47

Прямо в центре Волчанска: оккупанты захватили больницу - Bild

15:43

Церковный праздник 17 мая: что запрещено делать на святого Андроника

15:29

Налетят дожди с грозами: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала даты

15:28

Мобилизацией с 25 лет Генштаб хочет привлечь 100 тысяч новых бойцов - СМИ

15:11

РФ приняла на вооружение еще одну баллистическую ракету: в чем ее особенность

14:36

Уйдет из семьи: предательница Регина может покинуть путиниста Топалова

14:14

Сколько продлятся отключения света в Украине: у Шмыгаля назвали сроки

14:12

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста

14:08

Расстрел гражданских: в Волчанске оккупанты начали "охоту" на украинцев

14:07

Муж запроданки Тодоренко заговорил о собственной смерти

13:52

Звезда "Спіймати Кайдаша" выходит замуж

13:30

РФ начала серьезное наступление на Юге: в ВСУ назвали самое горячее направление

13:25

День Вышиванки: Зеленские показались в гармоничном образе

13:01

Наступление РФ в Харьковской области и другие угрозы на фронте: Зеленский провел ставку

12:52

Зеленская рассказала, почему грустит из-за дочери Александры

Реклама
12:50

Китайский гороскоп на завтра 17 мая: Драконам - гнев, Козлам - страшная ошибка

12:42

ВСУ сорвали планы РФ: в Генштабе рассказали о ходе боев на севере Волчанска

12:30

Чем снять старую краску с дерева: эти хитрые трюки помогут владельцам домов и дач

12:14

Массажист-бойфренд Лорак решил бросить йогу и объявил о новой "миссии"

12:10

Как сохранить укроп свежим: важный совет для всех хозяекВидео

12:05

Совместные ядерные учения Беларуси и России: генерал-разведчик объяснил цели Путина

12:05

Как выбрать платье на выпускной: Андре Тан дал совет, как стать королевой бала

11:46

Как правильно говорить - "мАбуть" или "мабУть": какую распространенную ошибку мы делаемВидео

11:25

Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньгиВидео

11:11

Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять