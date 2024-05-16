Продвижение РФ на фронте можно остановить: майор назвал 3 решающих фактора

Украине надо рассматривать продвижение российских войск как временные достижения. Если Украина выполнит определенные шаги, враг не сможет достичь значительного стратегического преимущества. Об этом заявил майор запаса Национальной гвардии Украины и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Еспресо".
По словам Гетьмана, Украина может остановить продвижение российских оккупационных войск на фронте, однако для этого необходимо выполнить 2 "домашние задания".
Эксперт подчеркнул, что стратегия Украины заключается в сдерживании наступления противника. Поэтому продвижение врага на фронте должно быть рассмотрено как временные достижения.
"У нас есть два домашних задания, третье домашнее задание выполнили наши партнеры, немного с опозданием, это поставки нам оружия, подписание определенных мероприятий", - сказал он.
Гетман добавил, что Запад не может доставить нам все оружие сразу из-за ограниченных логистических возможностей и пропускной способности. Поэтому для остановки Вооруженных Сил РФ необходимо строить фортификационные сооружения и минировать территорию вокруг них. Кроме того, необходима мобилизация. Эксперт добавил, что кроме оружия, нужны также люди, которые будут им пользоваться.
"Да, есть три составляющих - оружие, люди и фортификации", - подчеркнул он.
Гетьман отметил, что если эти задачи будут выполнены, тактические перемещения оккупантов здесь и там будут, но стратегически значимого преимущества враг не сможет получить.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия имеет ограниченные возможности для широкомасштабного наступления на Харьков. Вероятно, оккупанты используют отвлекающий маневр, чтобы создать благоприятные условия для наступления в районах Краматорска и Покровска. Об этом заявил экс-спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.
Оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска, сообщает Bild. ВС РФ вошли в северные районы города в Харьковской области и обошли его с востока.
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