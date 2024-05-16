РФ не имеет ресурсов для наступления: Селезнев назвал цель россиян на Харьковщине

Действия оккупантов на Харьковщине - это отвлекающий маневр, чтобы создать условия для наступления в районах Краматорска и Покровска, сказал Владислав Селезнев.

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Россия имеет ограниченные ресурсы для масштабного наступления на Харьков / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Россия имеет ограниченные ресурсы для масштабного наступления на Харьков. Оккупанты, вероятно, используют отвлекающий маневр, чтобы создать благоприятные условия для наступления в районах Краматорска и Покровска. Об этом рассказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".

Селезнев напомнил, что враг продвинулся в направлении Харькова и Волчанска на расстояние 6,5-8 километров. Однако с достаточными ресурсами и артиллерийской поддержкой украинской армии, оккупантам будет сложно дальше продвигаться.

"Более того, чтобы там не говорили о фортификации, мол, они не очень качественно сделаны, однако на расстоянии 8-10 км от линии госграницы первая линия обороны защитных сооружений на Харьковщине создана. Следовательно, враг будет иметь немало хлопот, если будет пытаться атаковать наши защитные сооружения", - заявил полковник ВСУ.

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По его словам, у России ограниченные ресурсы для масштабного наступления на Харьков. Селезнев отметил, что 32 тысячи оккупантов находятся в Белгородской области, и только одна пятая из них участвует в боевых действиях в Харьковской области.

"Это не те ресурсы на которые враг должен был бы рассчитывать для того, чтобы реализовать какие-то масштабные территориальные достижения. Здесь скорее всего речь идет об определенных отвлекающих маневрах, которые должны создать более благоприятные условия для действия вражеского войска, которое сконцентрировано на двух направлениях на востоке нашей страны - соответственно Краматорский и Покровский", - добавил он.

Селезнев считает, что действия россиян на Харьковщине направлены на отвлечение украинских стратегических резервов, поэтому враг активизирует действия как на севере Харьковской области, так и на юге Запорожской области. Это делается с целью максимального растяжения украинских ресурсов, которые, по словам эксперта, были бы более эффективными в других регионах, например, на западе от Авдеевки или в районе Часового Яра. Полковник подчеркнул, что успешность на поле боя зависит от ресурсов.

"Имеют стороны конфликта на определенных участках в определенное время достаточное количество ресурсов - имеют успехи, если нет, то соответственно нет", - подчеркнул Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, президент Зеленский заявил, что для защиты Харькова нужно как минимум две американские системы ПВО "Patriot". Он подчеркнул, что так Россия не сможет захватить Харьков.

Также оккупационные российские войска захватили больницу в центре Волчанска, пишет Bild. Российские бойцы штурмовали здание. Но украинские источники утверждают, что группа ВС РФ отброшена, и бои продолжаются.

Как сообщал Главред, на Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силам обороны Украины удалось сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ. По их словам, враг значительно снизил активность после решительных действий украинских военных.

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