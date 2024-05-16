УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ближайшие полтора месяца - самые сложные: комбат раскрыл планы РФ на Харьковщине

Руслана Заклинская
16 мая 2024, 05:44
223
Россияне решили оттянуть в другое место определенное количество сил и средств, чтобы захватить Донецкую и Луганскую область, сказал Юрий Федоренко.
Ближайшие полтора месяца - самые сложные: комбат раскрыл планы РФ на Харьковщине
В ближайшие полтора месяца враг будет активно проводить штурмы на Харьковщине / Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 117 отдельная бригада территориальной обороны

На Харьковщине россияне будут усиливать ударно-штурмовые действия, перемещать резервы и перегруппировываться. Ближайшие полтора месяца будут наиболее напряженными. Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Еспресо".

"Важно понимать, что у противника есть небольшой "люфт" по времени - полтора месяца, когда Силы обороны получат максимальное количество средств в рамках общевойсковой помощи. Тогда на большинстве отрезков мы сможем лишить врага совершать ударно-штурмовые действия. Именно поэтому ближайшие полтора месяца противник будет достаточно активно проводить ударно-штурмовые действия в Харьковской области. Россияне будут задействовать резервы и все имеющееся вооружение", - рассказал Федоренко.

По его словам, российские войска не отказались от своих намерений уничтожить украинскую государственность. Оккупанты имеют определенную поэтапность захвата украинских территорий. Федоренко отметил, что для врага приоритетными областями являются Донецкая и Луганская. Поэтому они решили оттянуть в другое место определенное количество сил и средств, которые принимали участие в боевых действиях на этих направлениях.

видео дня

"Информационная пропаганда в Российской Федерации это поддерживает, мол Харьков - очень важное место. Поэтому они начали переходить государственную границу и штурмовать позиции именно в Харьковской области. Для нас это также чрезвычайно важный стратегический город. Поэтому так или иначе, Силы обороны будут задействовать там резервы", - пояснил военный.

Федоренко отметил, что российские оккупанты не будут иметь значительных тактических успехов. Ведь в Украине готовились к встрече врага, а западная военная помощь откроет новые возможности для ВСУ.

"К встрече противника готовились. Это касается инженерно-фортификационных сооружений и количества сил и средств, которые задействованы для обороны Харьковской области. Также из-за международной военной помощи мы будем иметь возможности бить основные средства противника более тщательно. А это авиация, которая применяет управляемые авиабомбы, различные пусковые установки, которые обстреливают как город Харьков, так и прифронтовую, фронтовую территорию. Поэтому будет сложно, но мы точно выстоим", - подчеркнул Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, украинские защитники остановили наступление оккупантов в Волчанске на Харьковщине и частично вытеснили их из города, сообщает Генштаб ВСУ. Российские силы продолжают наносить авиационные удары в разных районах, а также используют технику, в частности танки, в Волчанске.

Также на Харьковском направлении ситуация становится напряженной, Россия пытается заставить Украину перебросить резервы с других участков фронта. Офицер ВСУ Тарас Березовец, считает, что оккупанты не планируют широкомасштабного наступления.

Как сообщал Главред, президент Зеленский сообщил, что ситуацию в Харьковской области частично удалось стабилизировать, но не полностью. Украинские военные уничтожают российскую пехоту и технику артиллерией и дронами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Федоренко Харьковская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ближайшие полтора месяца - самые сложные: комбат раскрыл планы РФ на Харьковщине

Ближайшие полтора месяца - самые сложные: комбат раскрыл планы РФ на Харьковщине

05:44 Украина
Маломуж сказал, как Запад угомонит Путина, если он решится на ядерный удар

Маломуж сказал, как Запад угомонит Путина, если он решится на ядерный удар

05:23 Мир
Крым под массированной атакой: Севастополь содрогается от взрывов, вспыхнул пожар

Крым под массированной атакой: Севастополь содрогается от взрывов, вспыхнул пожар

00:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Новый воинский учет в Украине с 18 мая: что такое ВИН-код и как его получить 56131

Новый воинский учет в Украине с 18 мая: что такое ВИН-код и как его получить

Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме 48770

Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме

Гороскоп на сегодня 16 мая: Скорпионам - неожиданная встреча, Близнецам - неудачная поездка 18007

Гороскоп на сегодня 16 мая: Скорпионам - неожиданная встреча, Близнецам - неудачная поездка

Вражеская пехота уже там: стала известна ситуация в городах Харьковской области 5522

Вражеская пехота уже там: стала известна ситуация в городах Харьковской области

Последние новости

06:10

Босс мафии Путин начал новые угрозы

05:44

Ближайшие полтора месяца - самые сложные: комбат раскрыл планы РФ на Харьковщине

05:23

Маломуж сказал, как Запад угомонит Путина, если он решится на ядерный удар

05:00

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 21 секунду найти попугая

04:38

Мухи не залетят в дом в течение всего лета: какие 5 растений отпугивают насекомых

Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – МаломужЯдерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж
03:30

Как нельзя хранить таблетки: медик назвал очень распространенную ошибкуВидео

02:22

Что происходит в Кремле: эксперт рассказал о плане Путина и его последствиях

01:30

80-летний Роберт Де Ниро рассказал про общение с годовалой дочерью

00:28

Положинский рассказал про роман с известной певицей: "Много лет любим"

Реклама
00:23

Крым под массированной атакой: Севастополь содрогается от взрывов, вспыхнул пожарВидео

00:21

Пули "прошили" тело насквозь: удивительное спасение пограничника в Волчанске

15 мая, среда
23:38

Дочь Джоли и Питта показала фееричные танцы, тщательно скрывая свою женственностьВидео

23:21

Еле дышит: госпитализированному российскому певцу стало хуже

22:46

Вельбой подколол alyona alyona и Jerry Heil из-за третьего места на Евровидении

22:46

Нападавший на премьера Словакии озвучил мотивы: российский след в покушении

22:38

"Чуть Богу душу не отдала": молодуха престарелого Петросяна попала в происшествие

22:12

Каким столовым прибором нельзя есть 16 мая: странные приметы предков

22:07

Как быстро простерилизовать крышки для банок – простой совет домохозяйкам

21:45

"Публичная ответственность": alyona alyona заявила, что ее серьезно подставила команда

21:37

В Украине во время тревоги прогремели взрывы: все подробности

Реклама
21:08

Рок-выступление генсекретаря: какую песню спел Блинкен в Киеве - текст и переводВидео

21:03

"Ситуацию частично стабилизировали": Зеленский рассказал о боях на Харьковщине

20:27

В Украине ввели аварийные отключения света: будут действовать графики отключений

20:04

Лилия Ребрик показала, как "танцует" ее 2-месячная дочь - трогательное видеоВидео

19:54

"Наивно надеяться на возвращение территорий": Петр Павел сделал неожиданное заявление

19:43

Россияне устроили "перформанс" возле Работино с "тряпкой": что известно

19:36

Дожди и заморозки: как долго в Украине будет бушевать непогода

19:10

Почему Путин заговорил о миремнение

19:08

Враг будет пытаться подтянуть ресурсы: удался ли "блицкриг" россиян на Харьковщине

18:55

Чем полезен ёж на даче: простые факты, о которых многие не знаютВидео

18:44

Вступление Украины в НАТО: в Офисе президента назвали четкие сроки

18:38

Привлекли "неприкосновенные запасы": Селезнев сказал, сколько продлится наступление РФ

18:28

У россиян большие потери в результате ударов ATACMS по Крыму: в чатах - "вой"

17:54

Льготы получат не все: Польша готовит новый "сюрприз" для украинцев

17:34

Россия готовит физическое нападение на Запад: глава спецслужбы Британии бьет тревогу

17:25

ВСУ отбили первую танковую атаку на Волчанск и частично оттеснили оккупантовВидео

17:23

Чем отмыть мочевой камень с крышки унитаза: быстрый и эффективный способВидео

17:22

Чем известен премьер Словакии Роберт Фицо, на которого совершили покушение

17:01

"Станет началом конца": эксперт раскрыл, что будет, если Путин применит ядерное оружие

16:59

Любовь на Евровидении-2024: две полуфиналистки закрутили роман на конкурсе

Реклама
16:37

Задания выполнены на 100%: в ОВА отреагировали на горы из "зубов дракона" на Харьковщине

16:33

Скоро это произойдет: РДК готовятся к новому рейду в Россию - Барановский

16:28

До 5 лет тюрьмы и блокировка счетов: что будет, если не обновить данные в ТЦКВидео

16:27

Премьер Словакии Фицо был ранен во время стрельбы: деталиВидео

16:13

"Огромная черная дыра": Дорофеева рассказала про хейт из-за Дантеса и Кацурина

15:56

Как почистить вытяжку за 5 минут: очень простой, но рабочий способ

15:53

В США прокомментировали удары ВСУ по РФ: Блинкен сделал неоднозначную ремарку

15:37

Украина получит большой денежный пакет помощи: сколько средств выделили США

15:06

Россия меняет траекторию войны в Украине: Белый дом обеспокоен последними событиями

15:00

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять