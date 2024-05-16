Ближайшие полтора месяца - самые сложные: комбат раскрыл планы РФ на Харьковщине

Россияне решили оттянуть в другое место определенное количество сил и средств, чтобы захватить Донецкую и Луганскую область, сказал Юрий Федоренко.

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В ближайшие полтора месяца враг будет активно проводить штурмы на Харьковщине / Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 117 отдельная бригада территориальной обороны

На Харьковщине россияне будут усиливать ударно-штурмовые действия, перемещать резервы и перегруппировываться. Ближайшие полтора месяца будут наиболее напряженными. Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Еспресо".

"Важно понимать, что у противника есть небольшой "люфт" по времени - полтора месяца, когда Силы обороны получат максимальное количество средств в рамках общевойсковой помощи. Тогда на большинстве отрезков мы сможем лишить врага совершать ударно-штурмовые действия. Именно поэтому ближайшие полтора месяца противник будет достаточно активно проводить ударно-штурмовые действия в Харьковской области. Россияне будут задействовать резервы и все имеющееся вооружение", - рассказал Федоренко.

По его словам, российские войска не отказались от своих намерений уничтожить украинскую государственность. Оккупанты имеют определенную поэтапность захвата украинских территорий. Федоренко отметил, что для врага приоритетными областями являются Донецкая и Луганская. Поэтому они решили оттянуть в другое место определенное количество сил и средств, которые принимали участие в боевых действиях на этих направлениях.

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"Информационная пропаганда в Российской Федерации это поддерживает, мол Харьков - очень важное место. Поэтому они начали переходить государственную границу и штурмовать позиции именно в Харьковской области. Для нас это также чрезвычайно важный стратегический город. Поэтому так или иначе, Силы обороны будут задействовать там резервы", - пояснил военный.

Федоренко отметил, что российские оккупанты не будут иметь значительных тактических успехов. Ведь в Украине готовились к встрече врага, а западная военная помощь откроет новые возможности для ВСУ.

"К встрече противника готовились. Это касается инженерно-фортификационных сооружений и количества сил и средств, которые задействованы для обороны Харьковской области. Также из-за международной военной помощи мы будем иметь возможности бить основные средства противника более тщательно. А это авиация, которая применяет управляемые авиабомбы, различные пусковые установки, которые обстреливают как город Харьков, так и прифронтовую, фронтовую территорию. Поэтому будет сложно, но мы точно выстоим", - подчеркнул Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, украинские защитники остановили наступление оккупантов в Волчанске на Харьковщине и частично вытеснили их из города, сообщает Генштаб ВСУ. Российские силы продолжают наносить авиационные удары в разных районах, а также используют технику, в частности танки, в Волчанске.

Также на Харьковском направлении ситуация становится напряженной, Россия пытается заставить Украину перебросить резервы с других участков фронта. Офицер ВСУ Тарас Березовец, считает, что оккупанты не планируют широкомасштабного наступления.

Как сообщал Главред, президент Зеленский сообщил, что ситуацию в Харьковской области частично удалось стабилизировать, но не полностью. Украинские военные уничтожают российскую пехоту и технику артиллерией и дронами.

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