Враг будет пытаться подтянуть ресурсы: удался ли "блицкриг" россиян на Харьковщине

Российские оккупанты еще на территории РФ потеряли много техники, которую хотели использовать для наступления на Харьков.

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Блицкриг россиян на Харьковщине не удался / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Российские оккупанты пытались совершить блицкриг в Харьковской области. Однако враг до сих пор уничтожается украинскими военными в пределах 3-6 километров от границы с Украиной. О том, удалось ли РФ добиться желаемого, рассказал военнослужащий ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, сообщает Эспрессо.

Россияне уже даже начали использовать танки, пытаясь просочиться вглубь страны. Но украинские военные уничтожили их и не дали врагу закрепиться.

"Россиянам на Харьковщине не удался блицкриг. Хотя ресурс, который они привлекали, маршруты, которые они прокладывали, есть в основном с акцентом на пехоту. Россияне делали ставку на то, чтобы просочиться вглубь нашей территории и закрепиться, чтобы подтянуть технику". Видим, что многие техники, которые они аккумулировали перед наступлением, были уничтожены на самой территории России", - сказал Тимочко. видео дня

В то же время, он убежден, что враг будет пытаться усилить свои подразделения.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.

Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.

Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.

Также стало известно, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине - в Генштабе ВСУ назвали цифры.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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