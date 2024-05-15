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Задания выполнены на 100%: в ОВА отреагировали на горы из "зубов дракона" на Харьковщине

Руслана Заклинская
15 мая 2024, 16:37
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Фото, распространяемые в сетях, показывают лишь 0,4% от общего количества установленных тетраэдров, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Задания выполнены на 100%: в ОВА отреагировали на горы из 'зубов дракона' на Харьковщине
Синегубов опроверг дезинформацию о "зубах дракона" / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, DeepState

Все работы по установке тетраэдров с егозой рассчитаны на 2023-2024 годы. Задачи по установке "зубов дракона" на Харьковщине, поставленные военными на 2023 год, выполнены на 100%. Об этом заявил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, часть работ, запланированных на 2024 год, уже начали выполнять, однако приостановили из-за постоянных обстрелов. Выполнение этих работ продолжат, когда физически для этого будет возможность.

"На фото, которые распространяют в сетях, изображены остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для дальнейшей установки. Важно: те остатки - это 0,4% от общей выполненной работы по ограждениям такого типа. То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое бы "по словам некоторых блогеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий", - отметил Синегубов.

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Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что распространение такой дезинформации дискредитирует военных и исполнителей всех оборонных работ. Синегубов отметил, что все информационные вбросы, в частности об отсутствии власти в области, захвате Волчанска, ремонте дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, и отсутствии фортификаций, начались в день наступления оккупантов на Волчанск.

"Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, которое направлено на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами", - добавил он.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наступление РФ в Харьковские области - вопрос по фортификациям

Как сообщал Главред, в Харьковской области обнаружили заброшенные бетонные заграждения "зубы дракона", которые должны были быть использованы для укрепления границы. По данным DeepState, эти заграждения лежат на месте уже с лета 2023 года.

Также Комитет по нацбезопасности может пригласить на слушания военных, ответственных за строительство линий обороны в Харьковской области и других регионах. Член комитета, нардеп Соломия Бобровская, указала, что первую и вторую линии в Харьковской области ответственные военные строили, а третью - гражданские.

Кроме этого, начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения на Харьковщине строились под постоянными обстрелами. Хотя строительство было затруднено, военные и строители приложили максимальные усилия, чтобы укрепить оборону.

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война в Украине Харьковская область война России и Украины Олег Синегубов
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