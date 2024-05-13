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РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

Руслана Заклинская
13 мая 2024, 16:04
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В Харьковской области строительство фортификаций осложнялось близостью к границе с РФ и постоянными обстрелами, однако укрепления построили, заявил глава МВА.
РФ растягивает линию фронта, 'серая зона' выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине
Какова тактика россиян в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Вдоль Волчанска продолжаются тяжелые бои, россияне намеренно пытаются растянуть линию фронта. Фортификационные сооружения на Харьковщине строились под постоянными обстрелами. Об этом сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Город находится в четырех километрах от границы и все попытки его пройти - это попытки пройти границу самого города. Продолжаются тяжелые бои, ведется плотный обстрел из артиллерии, РСЗО, управляемые авиабомбы. Ситуация тяжелая, но контролируемая", - рассказал Гамбарашвили.

Он также отметил, что было получено 250 заявок от местных жителей об эвакуации, первые бригады уже отправились на помощь. Относительно фортификационных сооружений, вокруг которых разгорелся скандал, глава МВА объяснил, что их строительство было затруднено из-за постоянных обстрелов. Однако строители и военные приложили максимум усилий в их возведении.

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"Фортификационные сооружения были построены и сейчас строятся, укрепляются. Но ситуация была и есть крайне сложная. Ведь сам город очень близко к границе и вести строительные работы там очень сложно. Строители и все, кто там работал, смогли сделать то, что смогли. Ведь работать под обстрелами очень опасно. Было все построено, возможно, не так плотно. Но Волчанск после деоккупации уже полтора года находится под постоянными обстрелами и минометами и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения", - пояснил Гамбарашвили.

Бои на Харьковщине - комментарий председателя ОВА

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты пытаются растянуть линию фронта во время наступления на Харьковскую область. Он отметил, что враг атакует на Волчанском направлении и вблизи Липцов.

"Наши воины сдерживают врага по этим направлениям. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако абсолютно все атаки врага отбивают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям", - заявил он.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наступление РФ на Харьковщине - бои вблизи Волчанска

Напомним, российское наступление на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал несколько сел и приближается к городу Волчанск. Бои происходят в Лукьянцах и Липцах. Аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировал села: Морозовец, Олейниково и Зеленое.

Также Forbes отмечает, что битва за Волчанск может стать первой большой битвой нового наступления России на севере Харьковщины. ВСУ готовы к любому развитию событий, боевые подразделения уже в городе.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.

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