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Территории им не нужны: реальные цели оккупантов в Харьковской области

Msriya Nykolyshyn
13 мая 2024, 13:57
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В Харьковской области враг постоянно находился под угрозой проникновения российских добровольцев, предполагает Иван Тимочко.
Территории им не нужны: реальные цели оккупантов в Харьковской области
Россияне пошли в наступление в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 117 отдельная бригада территориальной обороны

Сейчас враг проводит в Харьковской области наступательную операцию. Однако, в то же время, он не имеет сил и средств захватить Харьков, хотя на этом направлении захватчики имеют тактические, оперативные и стратегические задачи.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает 24 канал. По его словам, россияне имеют целью посеять панику в украинском обществе.

Он отметил, что нужно разделять военную операцию россиян в Харьковской области на несколько этапов. В частности, на тактическом уровне оккупанты пытаются захватить несколько населенных пунктов и отодвинуть линию поражения, под которой находится российская граница.

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"Враг постоянно находился под угрозой проникновения российских добровольцев или других диверсионно-разведывательных групп. Поэтому на локальном месте встал вопрос проведения небольшой военной операции. При тех имеющихся силах, средствах, конечно, она разрабатывалась на этом направлении", - сказал Иван Тимочко.

К тому же, на оперативном уровне враг ставил для себя задачу сковать часть украинских резервов, заставить привлечь наши войска на этом направлении, потому что это повлечет нагрузку не только на военные подразделения, но и на логистику.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ также добавил, что на стратегическом уровне оккупанты имели цель посеять панику в украинском обществе. Ведь перед этим проводилась масштабная информационная кампания. Потому что, в 2022 году, когда у врага были большие продвижения, мотивация украинцев была бешеной. Впоследствии оккупанты отступили. Но сейчас, когда российская армия продвигается на 3 - 5 километров на территории, где и раньше были обстрелы, велись локальные бои, в обществе распространяются вбросы о "предательстве".

"То есть враг, проводя небольшую военную тактического уровня наступательную операцию, сумел навязать нашему обществу, к сожалению, по разным обстоятельствам впечатление, что он проводит кампанию уровня 2022 года. Да, бои продолжаются, к сожалению, враг пытается давить. Привлечены наши резервы, которые могли проводить боевые действия на других направлениях", - пояснил Тимочко.

Он отметил, что сейчас россияне ведут бои на Харьковском направлении не за территории, и цели зайти в Харьков у них нет, потому что на этом направлении у них недостаточно сил и средств.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

"Оккупанты пытаются сделать все, чтобы посеять панику среди украинцев. Ведь пока в Украине есть мощное сопротивление, то оккупанты не могут достичь каких-то результатов на поле боя", - подытожил Иван Тимочко.

Наступление на Харьковщине - последние новости

Российско-украинская война приближается к самому тяжелому периоду для украинской обороны из-за наступления РФ под Харьковом. Следующие недели будут для ВСУ "очень мрачными", считают опрошенные NYT военные аналитики.

В генштабе ВСУ заявили, что в Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян вести наступление и продвинуться вглубь территории Украины. Украинские защитники действуют на подготовленных оборонительных рубежах, боевые подразделения усилят.

Мониторинговый канал DeepState подчеркнул, что наступление РФ на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал еще несколько сел и продолжает приближаться к городу Волчанск.

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