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Должны были стоять на границе: на Харьковщине уже год валяются горы из "зубов дракона"

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2024, 21:17
276
В Сети появились фото, которое подтверждает, что эти "зубы дракона" лежат возле дороги еще с марта 2023 года.
зубы дракона в Харьковской области
В Харьковской области нашли горы с "зубами дракона" / Коллаж: Главред, фото: DeepState

В Харьковской области обнаружили брошенные бетонные заграждения "зубы дракона". Под Липцами лежат целые кучи, которые должны были быть использованы для укрепления границы. Об этом сообщает DeepState.

Ссылаясь на военных, аналитики сообщают о том, что эти "зубы дракона" лежат на том же месте еще с лета 2023 года. Почти за год их никто даже не попытался расставить.

"На данных фотографиях - окрестности Липцев и подарок от украинских налогоплательщиков для врага. По словам бойцов, данные заграждения лежат без дела с лета 2023 года. Не будем делать выводов, пусть их сделает комиссия, которая будет рассматривать добросовестность подрядчиков, которые возводили оборонительные сооружения, и ответственных лиц, которые должны были осуществлять контроль", - пишет DeepState.

видео дня

В Сети также опубликовали скриншот, на котором видно, что эти "зубы дракона" лежат под дорогой с марта 2023 года.

зубы дракона
зубы дракона / фото: Telegram

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска, пытаясь продвинуться на Харьковщине, усилили обстрелы города Волчанск, который находится у границы с Российской Федерацией. Они превращают Волчанск в Бахмут, разрушая все на своем пути. Об этом заявил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Российские войска, вероятно, в ближайшие дни увеличат интенсивность боевых действий на границе Сумской и Черниговской областей, считает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что враг подготовил около 50 тысяч военных для масштабного наступления на Харьковщине.

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