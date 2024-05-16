РФ начала серьезное наступление на Юге: в ВСУ назвали самое горячее направление

Российские оккупанты активизировали попытки наступления на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Старомайорское на границе Донецкой и Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
По его словам, враг провел 19 попыток штурма в направлении Старомайорского.
"Они активизируют свои попытки, вчера было 30 штурмов в нашей зоне ответственности. Это достаточно большое количество. В основном - это Старомайорское. Там было 19 штурмов, в районе Крынков - 7 штурмов и четыре - Роботино. Кстати, в информационном пространстве постоянно фигурирует Роботино, хотя враг именно на Старомайорское больше попыток осуществляет...", - сказал Плетенчук.видео дня
Он добавил, что все попытки штурма со стороны противника оказались безуспешными. В ходе атак враг потерял 130 военнослужащих, 61 из них - погиб.
Плетенчук отметил, что с усилением попыток штурма позиций ВСУ пропорция российских погибших к раненым выросла с трети до половины.
"Успеха враг не имел, однако давление достаточно серьезное", - добавил спикер.
По данным Плетенчука, атаки российских войск осуществляются с использованием уже имеющихся ресурсов, и пока не наблюдается признаков создания наступательных действий на этом направлении. Также пока не заметно внезапных изменений в составе и расположении сил врага.
Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
Наступление РФ на Юге - что известно о ситуации в Роботино
Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны России сообщает о якобы оккупации села Роботино в Запорожской области, но украинское командование характеризует нынешние действия россиян возле села как "перформанс". Населенный пункт остается под контролем ВСУ.
Оккупанты увеличили штурмовые действия на юге. Враг интенсивно атакует в Крынках Херсонской и Роботино Запорожской областей. Ситуация считается стабильной, ВСУ отражают вражеские атаки, сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.
Аналитики DeepState 8 мая сообщили о том, что российские оккупанты приблизились к Старомайорскому в Донецкой области. Также оккупанты достигли успеха в Красногоровке.
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