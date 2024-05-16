РФ начала серьезное наступление на Юге: в ВСУ назвали самое горячее направление

В ВСУ отмечают, что потери российских войск значительно выросли в результате активизации наступательных действий в районе Старомайорского в Донецкой области.

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В ВСУ рассказали об активизации наступательных действий врага вблизи Старомайорского / Коллаж Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, ОК "Запад"

Российские оккупанты активизировали попытки наступления на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Старомайорское на границе Донецкой и Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, враг провел 19 попыток штурма в направлении Старомайорского.

"Они активизируют свои попытки, вчера было 30 штурмов в нашей зоне ответственности. Это достаточно большое количество. В основном - это Старомайорское. Там было 19 штурмов, в районе Крынков - 7 штурмов и четыре - Роботино. Кстати, в информационном пространстве постоянно фигурирует Роботино, хотя враг именно на Старомайорское больше попыток осуществляет...", - сказал Плетенчук. видео дня

Он добавил, что все попытки штурма со стороны противника оказались безуспешными. В ходе атак враг потерял 130 военнослужащих, 61 из них - погиб.

Плетенчук отметил, что с усилением попыток штурма позиций ВСУ пропорция российских погибших к раненым выросла с трети до половины.

"Успеха враг не имел, однако давление достаточно серьезное", - добавил спикер.

По данным Плетенчука, атаки российских войск осуществляются с использованием уже имеющихся ресурсов, и пока не наблюдается признаков создания наступательных действий на этом направлении. Также пока не заметно внезапных изменений в составе и расположении сил врага.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Наступление РФ на Юге - что известно о ситуации в Роботино

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны России сообщает о якобы оккупации села Роботино в Запорожской области, но украинское командование характеризует нынешние действия россиян возле села как "перформанс". Населенный пункт остается под контролем ВСУ.

Оккупанты увеличили штурмовые действия на юге. Враг интенсивно атакует в Крынках Херсонской и Роботино Запорожской областей. Ситуация считается стабильной, ВСУ отражают вражеские атаки, сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Аналитики DeepState 8 мая сообщили о том, что российские оккупанты приблизились к Старомайорскому в Донецкой области. Также оккупанты достигли успеха в Красногоровке.

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