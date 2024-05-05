Войска РФ активизировались на двух направлениях на юге: в ВСУ раскрыли детали

Оккупанты агрессора России активизировали штурмовые действия на юге. Враг усиленно атакует в Крынках Херсонской и Работино Запорожской областей. Ситуация относительно стабильная, ВСУ отбивают вражеские атаки. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские войска активизировались, вероятно, для того, чтобы "одержать победы" к праздникам.
"Ситуация у нас относительно стабильная. Единственное - вчера было заметно большее количество попыток штурмов - 19. Обычно этот показатель немного ниже. Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же одержать очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, враг с потерями отошел. Но, тем не менее, такая активность была заметна", - отметил Плетенчук.
Также он добавил, что уже утром 5 мая оккупанты провели шесть попыток штурмовых действий.
"В основном - это Херсонское направление, всем известные Крынки, где враг пытается безуспешно выбить украинских морпехов и Работино, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций", - добавил Дмитрий Плетенчук и подчеркнул, что фиксировались несколько попыток штурмов и в районе острова Нестрыга на Херсонщине.
Что известно о селе Работино?
Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.
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Журналисты The New York Times опубликовали материал, в котором речь идет о том, что США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв. В частности, более десятка чиновников из Штатов и Европы считают, что оккупанты будут продвигаться лишь незначительно и не смогут достичь больших масштабов в наступлениях до 9 мая.
Если войска РФ зайдут в Часов Яр, противник получит преимущество в уличных боях, считает заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич. У врага больше сил и средств для ведения боевых действий.
Войска РФ продвигаются в Донецкой области, ВСУ отошли с некоторых позиций, считают аналитики американского Института изучения войны. Оккупанты, вероятно, захватили не только Архангельское, но и Керамик и Новокалиново Авдеевского района.
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