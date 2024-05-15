Россияне устроили 'перформанс' возле Работино с 'тряпкой': что известно

Минобороны России отчитывается о якобы оккупации Работино в Запорожской области, однако в украинском командовании нынешние действия россиян возле села называют "перформансом". Населенный пункт до сих пор под контролем ВСУ.
Как рассказал в комментарии Суспильному представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, Россия периодически создает пропагандистские видео, на которых оккупанты якобы захватили Работино и устанавливают "триколор".
Российская армия не имеет успехов в штурмах.
"Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности. Российские информационные войска периодически устраивают подобные провокации. Для этого они организовывают перформансы в зоне боевых действий с установлением государственного флага РФ. На окраине, например, и после этого они обычно погибают", - высказался Плетенчук.
Наступление России - ситуация на фронте
10 мая Россия прорвала границу Харьковщины и начала активное продвижение по "серой зоне". Из-за нехватки боеприпасов и солдат и для сохранения личного состава ВСУ были вынуждены отступать на лучшие позиции в Харьковской области.
Кроме того, оккупанты пытались осуществить блицкриг в Харьковской области . Однако враг до сих пор уничтожается украинскими военными в пределах 3-6 километров от границы с Украиной.
По наблюдениям Института изучения войны, темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился за последние 24 часа. Вероятно, это случилось из-за новой тактики военных и больших потерь россиян. Аналитики отмечают в своем отчете, что оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону".
Эксперты соглашаются, что нынешнее продвижение врага вызвано дефицитом у Вооруженных сил Украины снарядов и недостаточной помощью со стороны Запада.
Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
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