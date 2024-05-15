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Вступление Украины в НАТО: в Офисе президента назвали четкие сроки

Мария Николишин
15 мая 2024, 18:44
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Членство Украины в НАТО - ключевой способ убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны, считает Ермак.
Вступление Украины в НАТО: в Офисе президента назвали четкие сроки
Украина делает шаги для будущего членства в НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которую возглавляет глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, обнародовала важный отчет, в котором указаны конкретные шаги для будущего членства Украины в НАТО.

"В июле в Вашингтоне состоится саммит НАТО, где мы призываем Альянс предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении. Надежная перспектива членства в НАТО - ключевой способ убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны. Наш отчет подчеркивает важность таких шагов для достижения справедливого мира", - отметил Ермак в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что рабочая группа предлагает четкие временные рамки для вступления Украины в НАТО - не позднее июля 2028 года при выполнении конкретных условий. Также, по его словам, необходимо усилить усилия по военной помощи Украине, включая снятие всех ограничений на поставки обычных вооружений.

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"Если Украина не получит приглашение на Вашингтонском саммите, это может усилить агрессию со стороны РФ. Сильные и четкие решения НАТО в июле будут чрезвычайно важными для будущего справедливого мира в Украине и всем Евроатлантическом регионе. Они станут мотивацией и поддержкой для наших военных и всех граждан", - подчеркнул Ермак.

Со своей стороны Андерс Фог Расмуссен подчеркнул необходимость решительных действий со стороны НАТО для победы Украины и установления устойчивого мира.

"Лидеры Альянса должны четко заявить, что наша поддержка безопасности и суверенитета Украины необратима. Наш отчет излагает конкретные меры по достижению этой цели путем усиления экономической и военной поддержки. Присоединение Украины к НАТО - это самый верный путь к длительному миру и безопасности в Европе", - подчеркнул Расмуссен.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, в США рассчитывают, что на саммите НАТО, который должен состояться 9-11 июля в Вашингтоне, союзники обсудят "дорожную карту" вступления Украины в Альянс. Ранее государства уже заверили Киев в том, что государство вступит в коллективный блок безопасности Запада.

Также, ранее сообщалось, что Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс до завершения войны со страной-агрессором Россией, но запустить процесс этого вступления можно еще до завершения войны, считает президент Польши Анджей Дуда.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что чиновники НАТО будут делать все, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса.

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