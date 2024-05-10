"Нереально": эксперт оценил шансы на участие войск НАТО в войне в Украине

Чтобы принять решение о войсках стран Североатлантического альянса в Украине, нужно согласие все государства-члены Альянса.

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Михаил Жирохов оценил шансы на участие войск НАТО в войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: eucom.mil, lrt.lt

Историк, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что участие войск НАТО в войне в Украине не является реальным сценарием.

По его словам, Альянс продолжает придерживаться принципа, согласно которому подобные решения должны приниматься не большинством, а всеми странами блока.

"Организация остается забюрократизированной, а ее реакции не соответствуют актуальным вызовам", - сказал Жирохов в интервью Главреду.

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Эксперт отметил, что военная доктрина НАТО предусматривает, что основа обороны блока - Соединенные Штаты Америки.

"Для того, чтобы принять решение о войсках стран Североатлантического альянса в Украине, надо уговорить все государства, такие, как, например, Венгрия и Турция. Мы помним ситуацию с евроатлантической интеграцией Финляндии и Швеции, когда Будапешт и Анкару пришлось уговаривать, чтобы они одобрили это решение.

Кто такой Михаил Жирохов Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.

Переброска войск НАТО в Украину

НАТО может напрямую принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову. Об этом говорится в материале итальянской газеты Repubblica. Издание пишет, что на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предполагали бы ввод войск в Украину. Однако проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

Франция может отправить свои войска в Украину, если российские оккупанты прорвут линию фронта, а Киев направит Парижу соответствующий запрос. Об этом сказал французский президент Эммануэль Макрон. Он напомнил, что Франция уже отправляла войска в Африку, чтобы противодействовать там терроризму.

Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину является неправильной. Такой шаг станет эскалацией. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более масштабную войну. Кроме того, он не исключает, что США придется принимать участие в конфликте не только финансово, "но и с помощью наших военнослужащих".

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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