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"Фальшивое наступление": аналитики раскрыли "обман" России и угрозы для армии Украины

Юлия Закрепа
12 мая 2024, 16:11
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Аналитики рассказали, что Украина создала оборону в нескольких километрах к югу от границы и разместила войска и территориальные силы за этими сооружениями.
'Фальшивое наступление': аналитики раскрыли 'обман' России и угрозы для армии Украины
Что происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Аналитики рассказали, что накануне 9 мая многие эксперты прогнозировали новое крупное наступление РФ. В четверг войска России на бронетехнике БМП и МТ-ЛБ пересекли северную границу Украины и зашли в Харьковскую область, однако украинские БПЛА и артиллерия быстро уничтожили вражескую технику.

Россиянам, в частности, удалось несколько продвинуться и занять позиции в селах Стрелечья, Пыльное, Красное, Мороховец и Олейниково, передает Forbes.

"Многие сомневались, как российские войска так быстро пересекли границу. Ответ прост: граница - это серая зона без войск и укреплений непосредственно на линии границы", - отметили аналитики группы Frontelligence Insight.

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К этому времени Украина создала оборону в нескольких километрах к югу от границы и разместила войска и территориальные силы за этими сооружениями, откуда те могут реагировать на действия захватчиков вдоль пограничной зоны.

"Заявления о крахе обороны являются преждевременными и не соответствуют действительности. В отличие от крупных механизированных подразделений, российские легкобронированные малые тактические подразделения, дислоцированные в небольших селах вдоль границы, могут относительно легко перейти в серую зону и захватить контроль", - объясняют аналитики.

Хотя есть признаки того, что оккупанты хотят укрепить свои позиции в этом небольшом количестве приграничных населенных пунктов, пока нет никаких доказательств того, что они собрали силы для серьезного наступления на Харьков.

Наступление России

Финский аналитик Йони Аскола выдвинул такое мнение, что серьезный прогресс на этом участке мог и не быть главной целью врага.

"Есть вероятность, что это лишь продуманный обман, чтобы заставить ВСУ отвести силы от Часового Яра и городов к западу от Авдеевки. Харьковский маневр противника может привести к "уменьшению наличия резервов для противодействия основному наступлению России на востоке", - заявил он.

По словам офицера украинской армии Дениса Ярославского, на Харьковский фронт также выдвинулись 57-я ОМБр и 92-я десантно-штурмовая бригада и подразделение ГУР "Kraken".

"Похоже, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая население в угрозе, которая надвигается через границу", - отмечает Frontelligence Insight.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Ситуация на фронте: что происходит

Напомним, что главнокомандующий ВСУ сообщил о важных решениях на фронте. Оккупанты сконцентрировали основные ресурсы для наступления на Кураховском и Покровском направлениях фронта - пытаются продвинуться к двум крупным городам Донецкой области. Сырский раскрыл детали событий на фронте.

Поле боя на Харьковщине расширяется. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что сейчас увеличилось количество населенных пунктов на Харьковщине, которые простреливаются силами врага. Продолжается немедленная эвакуация местного населения.

Генштаб раскрыл детали наступления РФ на Харьков. В Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян вести наступление и продвинуться вглубь территории Украины. Украинские защитники действуют на подготовленных оборонительных рубежах.

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