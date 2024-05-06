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Россияне нацелились на 2 крупных города: Сырский сообщил о важных решениях

Юрий Берендий
6 мая 2024, 14:49обновлено 6 мая, 15:21
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По словам Сырского, главная задача Сил обороны в этих условиях - удерживать занятые рубежи и наносить оккупантам максимальные потери.
Россияне нацелились на 2 крупных города: Сырский сообщил о важных решениях
Сирский назвал направления главного наступления РФ на Востоке / Коллаж Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты сконцентрировали основные ресурсы для наступления на Кураховском и Покровском направлениях фронта. Цель врага заключается в том, чтобы продвинуться к этим двум крупным городам в Донецкой области. Об этом по итогам двухдневного рабочего визита на эти направления боевых действий сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в своем Facebook.

"Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск", - отметил он.

По его словам, оккупанты ежедневно осуществляют наступательные операции с целью дальнейшего продвижения на запад, используя преимущество в количестве личного состава, технике и вооружении.

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"Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов", - написал Сырский.

Кроме того Главнокомандующий ВСУ провел работу с командирами подразделений.

Он подчеркнул, что роль и место офицера всегда определяли успех или поражение на поле боя. Командир роты или батальона не может эффективно управлять боем на расстоянии нескольких километров от своих подразделений и принимать обдуманные и обоснованные решения в условиях повышенной интенсивности боевых действий и высокого риска для жизни бойцов.

Сырский отметил, что присутствие командира имеет решающее значение для поддержания высокого уровня морально-психологического состояния среди подчиненных, их устойчивости и уверенности в том, что они не оставлены беспомощно на поле боя.

"Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделение дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА. Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери", - резюмировал Сырский.

Кроме того, Сырский сообщил, что накануне "Дня пехоты" состоялось вручение наград и отличий военнослужащим, проявившим себя в боях с врагом.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска формируют Северную группировку из состава Ленинградского военного округа для действий на Белгородско-Харьковском направлении. Однако у Кремля не хватает достаточно сил для захвата Харькова или Сум, отмечают аналитики Института изучения войны.

В то же время, в районе Авдеевки российская оккупационная армия концентрируется на расширении плацдарма, выполняя тактические атаки и ища слабые места в украинской обороне. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Российские оккупанты активно штурмуют Часов Яр, поскольку контроль над этим населенным пунктом необходим для вражеского продвижения в направлении Константиновки-Славянска и Краматорска. Об этом сообщил представитель 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

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