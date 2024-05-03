УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ

Юрий Берендий
3 мая 2024, 10:48обновлено 3 мая, 11:30
271
По данным ВСУ, план российских войск заключается в перерезании трассы Константиновка-Покровск и дальнейшего продвижения к западу к Покровску и Курахово.
Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ
Российские оккупанты пытаются продвинуться к магистрали Покровск - Константиновка / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 31 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты силами четырех бригад пытаются продвинуться западнее Марьинки и Авдеевки для дальнейшего наступления на Курахово и Покровск. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Из Очеретино оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. На Покровском и Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг там задействовал до четырех бригад вооруженных сил РФ и планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово", - сообщил Волошин.

видео дня

По его словам, на данном направлении боевых действий российские войска смогли достичь определенных тактических успехов, но стратегического преимущества получить не смогли.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" также добавил, что для повышения эффективности оборонительной операции на этом направлении фронта дополнительно привлекаются военные бригады, которые восстановили свою боеспособность.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Наступление РФ на Востоке - новое наступление россиян

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум, но неизвестно, может ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами. По словам Павлюка, Харьков является еще одной возможной целью российского летнего наступления.

Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей, однако сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он также подчеркнул, что вероятная оккупация Часового Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама

Главное за день

"Не закончится на поле боя": генерал ВСУ назвал условие завершения войны

"Не закончится на поле боя": генерал ВСУ назвал условие завершения войны

11:22 Украина
Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ

Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ

10:48 Украина
В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

10:08 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния 15809

Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк 4475

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

Схватил детей и уехал: путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию 3579

Схватил детей и уехал: путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию

Весь год будете лить слезы: что нельзя делать на Страстную пятницу 2769

Весь год будете лить слезы: что нельзя делать на Страстную пятницу

Последние новости

12:26

Защищал раненого побратима: на фронте погиб известный украинский актер

12:17

Разведка США сказала, в чем "параноидальный страх" Путина

12:02

Что делать, если капает вода из крана: как решить надоевшую проблему

11:53

"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

11:52

Как приготовить сулугуни в домашних условиях: лучший рецепт от опытных сыроделов

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
11:43

Бои за Очеретино: Силы обороны контратаковали и отбили ряд позиций - комбат ВСУ

11:22

"Не закончится на поле боя": генерал ВСУ назвал условие завершения войны

10:48

Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ

10:44

Китайский гороскоп на завтра 4 мая: Петухам - разочарование и критика, Кроликам - обида

Реклама
10:36

Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу

10:33

Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, как накажут тех, кто уклоняется от ВВК

10:08

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

09:57

Наступают с нескольких направлений: военный оценил угрозу окружения Часового Яра

09:55

"РФ захватит страны Балтии за семь дней": в ГУР предупредили Европу об опасности

09:47

"Большое удовольствие": Максим Галкин показал отдых без Пугачевой в окружении фанаток

09:44

Украинцам раздадут деньги на поправку здоровья: кто может рассчитывать на помощь

09:17

Гороскоп на завтра 4 мая: Тельцы - прекратите угождать всем, Овнам - скачок в карьере

09:10

"Есть план захвата Харькова или Сум": генерал ВСУ оценил, сможет ли РФ его реализовать

09:00

Принуждение России к миру: в чем суть формулы Зеленского и чего ждать от Саммита мира

08:50

Врач назвал 5 продуктов, которые улучшают рост волос: мало кто об этом знает

Реклама
08:49

В мае РФ запустит трехэтапный план по дестабилизации Украины: у Буданова предупредили

08:21

Новое наступление РФ на Харьков и Сумы: у Буданова назвали сроки и оценили риск

08:16

Киев имеет право бить британским оружием по целям в РФ - глава МИД Британии

08:10

Война и что будет дальше? Тактический и стратегический взглядмнение

07:32

Байден меняет стратегию: в США перед выборами уменьшат внимание к Украине - Politico

06:57

"Лишь вопрос времени": в ГУР прямо сказали, падет ли Часов Яр

06:10

Зачем Украине нужно смарт-государствомнение

05:30

Найти орла в горах за 6 секунд смогут лишь единицы: невероятная загадка для сообразительных

04:42

Пик наступления на Часов Яр впереди: Коваленко сказал, хватит ли РФ 25 тыс. солдат

04:30

Евгений Кошевой рассказал, кто из "Квартала" отправился служить

03:30

Залп в 60 ракет: Жданов назвал вероятные даты массированных обстрелов

03:00

После новостей об избиении: певица Камалия уехала из Украины

02:40

Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния

02:10

Совсем не хэппи-энд: чем закончился развод Бритни Спирс и Сэма Асгари

01:43

Ходжес сказал, когда закончится война в Украине, и назвал ошибку Запада

00:20

Украина не может выиграть войну на поле боя: в ГУР сделали неожиданное заявление

02 мая, четверг
23:38

Организатор "голой вечеринки" Ивлеева призналась, что ездила на Донбасс

23:17

Вызвали скорую: Бритни Спирс устроила драку с бойфрендом

22:56

Дочь Брежневой показала стройную фигуру в бикини

22:50

В РФ признали большие потери после удара ATACMS по полигону в Луганской области

Реклама
22:47

Зеленский о Саммите мира: "15-16 июня - первый этап восстановления мира"

22:32

В Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы: могло "прилететь" по базе РФФото

22:31

Путинист Киркоров унизил свою "бывшую" Анастасию Стоцкую у всех на глазах

21:58

ДРГ россиян "рвутся" в одну из областей: людей просят эвакуироваться

21:54

Схватил детей и уехал: путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию

21:49

"Нога не пересечет границу": Фицо сделал резкое заявление о войсках НАТО в Украине

21:31

8 детей серьезно ранены: жуткие подробности удара по ХарьковщинеФото

20:52

Как легко отмыть вытяжку от жира: что поможет справиться с популярной проблемой

20:32

Агрессивная тактика продолжится: в США назвали цель новых ударов РФ по Украине

20:09

Шер впервые рассказала про неудавшийся роман с Элвисом Пресли

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять