Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ

По данным ВСУ, план российских войск заключается в перерезании трассы Константиновка-Покровск и дальнейшего продвижения к западу к Покровску и Курахово.

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Российские оккупанты пытаются продвинуться к магистрали Покровск - Константиновка / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 31 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты силами четырех бригад пытаются продвинуться западнее Марьинки и Авдеевки для дальнейшего наступления на Курахово и Покровск. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Из Очеретино оккупанты рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. На Покровском и Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг там задействовал до четырех бригад вооруженных сил РФ и планирует развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово", - сообщил Волошин.

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По его словам, на данном направлении боевых действий российские войска смогли достичь определенных тактических успехов, но стратегического преимущества получить не смогли.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" также добавил, что для повышения эффективности оборонительной операции на этом направлении фронта дополнительно привлекаются военные бригады, которые восстановили свою боеспособность.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Наступление РФ на Востоке - новое наступление россиян

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум, но неизвестно, может ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами. По словам Павлюка, Харьков является еще одной возможной целью российского летнего наступления.

Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей, однако сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он также подчеркнул, что вероятная оккупация Часового Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени.

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