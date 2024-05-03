Украинцам раздадут деньги на поправку здоровья: кто может рассчитывать на помощь

Украинское законодательство в весьма четкой формулировке предусматривает материальную помощь на оздоровление для работников бюджетных учреждений.

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Как получить деньги на оздоровление: кому они положены / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Украинские законы предусматривают материальную помощь на оздоровление для работников бюджетных учреждений, которая финансируется из фонда оплаты труда и рассчитывается как часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Портал "Обозреватель" рассказал, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.

Сообщается, что материальную помощь на оздоровление могут получить следующие категории работников:

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления;

педагогический персонал;

работники медицинских и фармацевтических учреждений;

библиотекари;

работники домов культуры и музеев.

Как говорят чиновники, помощь финансируется из фонда оплаты труда, поэтому ее размер приравнивается к зарплате. В нынешнем году на нее начисляется налог на доходы физических лиц и военный сбор.

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Кроме того, условия получения данной помощи определяются нормативной базой и различаются для разных категорий сотрудников. Ее предоставляют в пределах фонда оплаты труда и планируют заранее, включая ее в смету учреждений и предприятий.

Государственная служба Украины по вопросам труда Гоструда реализует государственную политику в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, осуществления государственного горного надзора, а также по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, в связи с временной потерей трудоспособности, на случай безработицы в части назначения, начисления и выплаты пособия, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц, сообщает "Википедия".

Также работники бюджетных учреждений получают пособие в размере не более одного должностного оклада раз в год во время ежегодного отпуска. Однако для госслужащих и служащих органов местного самоуправления размер этого пособия пропорционален среднемесячной зарплате.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

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