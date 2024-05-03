Наступают с нескольких направлений: военный оценил угрозу окружения Часового Яра

Офицер ВСУ отмечает, что цель российских оккупантов заключается в том, чтобы взять город Часов Яр в оперативное окружение.

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Россияне бросили все силы на захват стратегического города / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstatemap

В течение последней недели российские оккупанты не достигли тактических успехов в боях возле населенного пункта Часов Яр, но прикладывают все усилия для его захвата. Об этом сообщил командир батальона противовоздушно-космической защиты "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, сообщает Украинская правда.

Он заявил, что противник массово вводит в бой большое количество военнослужащих, техники и использует все имеющиеся боевые возможности для наступления в этом районе.

"Тактически противник действует следующим образом: они пытаются взять Новый Часов Яр (это до водопроводного канала) в оперативное окружение, поэтому движутся: сверху населенный пункт Богдановка, снизу - населенный пункт Ивановцы", - рассказал Федоренко. видео дня

Военный отметил, что на этом направлении фронта происходит ежедневно почти 30 боевых столкновений. По его словам, Силы обороны Украины ведут тяжелые бои за позиции в районе Часового Яра.

"Что касается самого Часового Яра: противнику чрезвычайно важно вскочить в сам город и завязаться в уличных боях. Потому что если ты преобладаешь по численности личного состава - вести бои в городской застройке является преимуществом. На текущий момент противнику не удалось зайти в Часов Яр. Бои продолжаются в лесопосадках, которые его окружают и за последнюю неделю противник не продвинулся", - отметил Федоренко.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, вероятная оккупация Часового Яра в Донецкой области лишь вопрос времени.

Оккупанты активно штурмуют Часов Яр в Донецкой области и соседние населенные пункты, направляя усилия на захват логистических маршрутов, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.

В то же время, России не хватит 25 тысяч солдат для мощного наступления на Часов Яр в Донецкой области, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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