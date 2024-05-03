В мае РФ запустит трехэтапный план по дестабилизации Украины: у Буданова предупредили

Есть майский план РФ по дестабилизации Украины, который содержит три фактора ‒ военный, дезинформационный и международной изоляции, сказал спикер ГУР.

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В мае РФ запустит план дестабилизации Украины - ГУР / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий утверждает, что у страны-агрессоре России есть майский план дестабилизации Украины, который содержит три фактора ‒ военный, дезинформационный и международной изоляции. Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Economist.

Офицер заявил, что первый, и основный, фактор – военный, ведь несмотря на задержку помощи от США, само оружие будет поступать на позиции ВСУ постепенно).

Скибицкий отметил ‒ вряд ли запасы оружия смогут сравниться с российскими запасами снарядов либо обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных управляемых авиабомб, которыми почти ежедневно страна-агрессор Россия атакует Украину.

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Вторым фактором, рассказал офицер, является дезинформационная кампания в Украине, которая будет направлена на подрыв украинской мобилизации.

Третьим фактором, по словам Скибицкого, является непрерывная кампания России по попыткам организовать международную изоляцию Украины.

"Они будут расшатывать ситуацию так, как только смогут", – акцентировал он.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война в Украине - вероятность переговоров с Россией

Напомним, бывший командующий Сухопутных сил США генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что единственным результатом заморозки станет отложение на некоторое время следующего шага РФ. Кроме того, по его мнению, только украинцы должны решать свое будущее, все зависит от Украины.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился вопросом СМИ о возможных компромиссах Украины для достижения мира и назвал такие разговоры "безумием". Он подчеркнул, что распространение таких слухов является российской пропагандой, которая пытается убедить мир, что Украина должна пожертвовать своими территориями.

Как сообщал Главред, сейчас Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала".

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