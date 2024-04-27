Оккупанты продвинулись и закрепились в Очеретино: ВСУ срочно стягивают силы

В Очеретино продолжаются сложные бои. На украинские позиции наступают 4 бригады оккупантов.

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Оккупанты продвинулись в Очеретино / Колаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты продвинулись в Очеретино в Донецкой области и смогли закрепиться на захваченных территориях. Продолжаются сложнейшие бои. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Враг атакует украинские позиции четырьмя бригадами.

"Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны", - сказал Волошин. видео дня

ВСУ стягивают дополнительные резервы, чтобы не дать оккупантам достичь тактического успеха и помешать возможному прорыву линии обороны.

"С нашей стороны принимаются меры для стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращения контроля над Очеретиным. С этой целью также введены дополнительные силы и средства из резерва", - добавил представитель ОСУВ "Хортица".

Смотрите видео о боях в Очеретино:

Оккупанты продвинулись в Очеретино / фото: скриншот

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Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в двух областях. В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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