Оккупанты продвинулись и закрепились в Очеретино: ВСУ срочно стягивают силы

Российские оккупанты продвинулись в Очеретино в Донецкой области и смогли закрепиться на захваченных территориях. Продолжаются сложнейшие бои. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
Враг атакует украинские позиции четырьмя бригадами.
"Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны", - сказал Волошин.видео дня
ВСУ стягивают дополнительные резервы, чтобы не дать оккупантам достичь тактического успеха и помешать возможному прорыву линии обороны.
"С нашей стороны принимаются меры для стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращения контроля над Очеретиным. С этой целью также введены дополнительные силы и средства из резерва", - добавил представитель ОСУВ "Хортица".
Смотрите видео о боях в Очеретино:
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Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в двух областях. В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.
Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.
Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
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