РФ готовит мощные гибридные атаки на европейские столицы: в разведке предупредили

В СМИ разведывательные службы многих европейских стран предполагают, что Россия планирует мощные гибридные атаки.

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В мире готовятся к российским гибридным атакам / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант рассказал, что тактика Путина сосредотачивается на том, чтобы подорвать способность европейских стран поддерживать Украину.

"Насколько серьезно и до конца будут готовы президент Франции, британский король, президент Байден или, возможно, его преемник идти до конца вместе с Украиной? Ситуация сводится к потенциальным двум факторам. Первый - если произойдет значительный прорыв России, то во всех европейских столицах столкнутся с трудными вопросами. Однако фиксированного решения по этому поводу пока нет. И это очевидно, потому что некоторые страны, такие как Италия, демонстрируют слабость в этом вопросе, поскольку не чувствуют прямой угрозы. Итак, первый фактор - если произойдет большой прорыв России. Второй фактор - произойдет ли нападение России на НАТО", - рассказал полковник в эфире телеканала "Еспресо".

Он также пояснил, что сейчас в СМИ разведывательные службы многих европейских стран предполагают, что Россия планирует мощные гибридные атаки на европейские столицы, то есть не на саму Европу. И это может быть отдельным вопросом, поскольку статья 5 всегда касалась реагирования на вторжение наземных войск.

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"Однако, похоже, Путин больше сосредотачивается на других тактиках, таких как ракеты, нарушение коммуникаций, интенсивная кибервойна и все, что может подорвать способность европейских стран поддерживать Украину. Это еще не привело к применению статьи 5 или даже статьи 4 для переговоров, поэтому мы не уверены, насколько сильным будет коллективный европейский ответ, если война изменится в пользу России. И все же, уверен, что к общему знаменателю в этом плане таки придут, потому что Польша, Германия, Франция и Великобритания опасаются, что ситуация ухудшится и повлияет на них. Пока нет никаких конкретных планов или решений, есть признание того, что нам, возможно, придется прибегнуть к более серьезным действиям. Впрочем, я считаю, что есть не только признание, но и готовность к таким действиям", - подчеркнул Глен Грант.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Напомним, что в Bloomberg раскрыли диверсии Кремля в ЕС. Чиновники в Европе сообщили, что российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовит новые диверсии. Страны Европы должны принять меры против повышенного риска насилия.

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