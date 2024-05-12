УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ готовит мощные гибридные атаки на европейские столицы: в разведке предупредили

Юлия Закрепа
12 мая 2024, 13:31
347
В СМИ разведывательные службы многих европейских стран предполагают, что Россия планирует мощные гибридные атаки.
РФ готовит мощные гибридные атаки на европейские столицы: в разведке предупредили
В мире готовятся к российским гибридным атакам / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант рассказал, что тактика Путина сосредотачивается на том, чтобы подорвать способность европейских стран поддерживать Украину.

"Насколько серьезно и до конца будут готовы президент Франции, британский король, президент Байден или, возможно, его преемник идти до конца вместе с Украиной? Ситуация сводится к потенциальным двум факторам. Первый - если произойдет значительный прорыв России, то во всех европейских столицах столкнутся с трудными вопросами. Однако фиксированного решения по этому поводу пока нет. И это очевидно, потому что некоторые страны, такие как Италия, демонстрируют слабость в этом вопросе, поскольку не чувствуют прямой угрозы. Итак, первый фактор - если произойдет большой прорыв России. Второй фактор - произойдет ли нападение России на НАТО", - рассказал полковник в эфире телеканала "Еспресо".

Он также пояснил, что сейчас в СМИ разведывательные службы многих европейских стран предполагают, что Россия планирует мощные гибридные атаки на европейские столицы, то есть не на саму Европу. И это может быть отдельным вопросом, поскольку статья 5 всегда касалась реагирования на вторжение наземных войск.

видео дня

"Однако, похоже, Путин больше сосредотачивается на других тактиках, таких как ракеты, нарушение коммуникаций, интенсивная кибервойна и все, что может подорвать способность европейских стран поддерживать Украину. Это еще не привело к применению статьи 5 или даже статьи 4 для переговоров, поэтому мы не уверены, насколько сильным будет коллективный европейский ответ, если война изменится в пользу России. И все же, уверен, что к общему знаменателю в этом плане таки придут, потому что Польша, Германия, Франция и Великобритания опасаются, что ситуация ухудшится и повлияет на них. Пока нет никаких конкретных планов или решений, есть признание того, что нам, возможно, придется прибегнуть к более серьезным действиям. Впрочем, я считаю, что есть не только признание, но и готовность к таким действиям", - подчеркнул Глен Грант.

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Напомним, что в Bloomberg раскрыли диверсии Кремля в ЕС. Чиновники в Европе сообщили, что российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовит новые диверсии. Страны Европы должны принять меры против повышенного риска насилия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа должна понимать, что войска РФ могут оказаться на польской границе. Сегодня Путин является угрозой экзистенции для всех. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Глен Грант британская разведка
Реклама

Главное за день

Чтобы защитить Украину: в одной из стран НАТО предложили неожиданное решение

Чтобы защитить Украину: в одной из стран НАТО предложили неожиданное решение

14:34 Украина
Заморозки -3 и грозы: синоптик предупредил о сильном холоде и назвал дату потепления

Заморозки -3 и грозы: синоптик предупредил о сильном холоде и назвал дату потепления

14:13 Синоптик
РФ готовит мощные гибридные атаки на европейские столицы: в разведке предупредили

РФ готовит мощные гибридные атаки на европейские столицы: в разведке предупредили

13:31 Мир
Все главные новости

Популярное

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря 100161

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления 20956

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024 10631

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024

Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса 8903

Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса

Последние новости

14:34

Чтобы защитить Украину: в одной из стран НАТО предложили неожиданное решение

14:13

Заморозки -3 и грозы: синоптик предупредил о сильном холоде и назвал дату потепления

13:50

Евровидение-2024: о чем песня The Code победителя конкурса Nemo - перевод текстаВидео

13:46

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: кому будет "туго" с деньгами

13:31

РФ готовит мощные гибридные атаки на европейские столицы: в разведке предупредили

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
12:39

В Белгороде после взрыва изнутри "сложился" подъезд 10-этажного дома с русскимиВидео

12:35

"Жесткие оборонительные бои": Сырский заявил об обострении ситуации на фронте

12:19

"Не ставится под сомнение": Шольц сказал, будут ли высылать украинских мужчин из Германии

11:47

DeepState: россияне подобрались к Волчанску, ситуация грозит стать критической

Реклама
11:34

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: Рыбам - лень, Девам - ценный подарок

11:21

Вся семья оказалась под завалами, есть жертва: оккупанты ударили по Волчанску на ХарьковщинеВидео

10:22

ГУР мощно поразило три военных объекта в России: источники рассказали детали

10:18

"Путину не могут сказать "нет": РФ может напасть на Сувалкский коридор - Жирохов

10:12

"Случится заморозка войны": когда закончатся боевые действия в Украине - важный прогнозВидео

10:01

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 мая: Ракам - экономить, Девам - гармония в семье

09:44

"Рискованный шаг" РФ в Харьковской области: в ISW раскрыли, что там происходит

09:26

Гороскоп на завтра 13 мая: Весам - день испытаний, Скорпионам - невероятная удача

09:00

Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России: вспыхнул сильный пожарВидео

09:00

Чего ждать Украине от 2024-го?мнение

08:30

Отыскать воробья за 7 секунд смогут только люди со "зрением ястреба": сложная загадка

Реклама
07:59

Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели: в ISW описали, чего хочет РФ

06:12

Заявление Путина ставит мир на порог ядерной войнымнение

04:32

Как избавиться от налета на чашках за 5 минут: опытные хозяйки поделились способом

03:04

Победитель Евровидения-2024: кто он и что о нем известноВидео

03:03

Судьба Сибири и война: эксперт спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина

02:23

Только каждый пятый решит головоломку: нужно найти билет за 30 секунд

02:12

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступленияВидео

01:46

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024Видео

01:45

Евровидение-2024: кто победил - неожиданный финалВидео

01:41

Показала высший класс: победительница Евровидения 2023 удивила своим выступлением

01:30

В чем замочить рассаду перед посадкой: копеечное средство спасет весь урожайВидео

01:10

Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024: неожиданный выбор

00:08

В Украине вырастут тарифы на свет: в Минэнерго назвали причину подорожания

11 мая, суббота
23:52

"Ночь будет очень сложная": военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине

23:28

Финал Евровидения 2024: София Ротару призвала голосовать за Украину

23:02

В Броварах прогремел взрыв: мужчина бросил гранату в полицейскогоВидео

22:55

"Порвали" зал: как alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024

22:54

Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурсаВидео

22:45

Эден Голан, представляющую Израиль на Евровидении 2024, внесли в базу "Миротворец"

22:39

РФ может пойти в наступление на Сумщину: эксперт сказал, где враг формирует группировку

Реклама
21:49

Происхождение путинизма из 90-х: как диктатор построил свой режиммнение

21:47

"Мобилизоваться надо всей стране": в Минобороны высказались о законе о мобилизации

21:34

Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных днейВидео

20:32

"Укрепляем позиции на Харьковщине": Зеленский сказал, где ведутся контрударные действия

20:00

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

19:35

Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

19:31

Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертвВидео

18:59

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:51

Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

18:33

Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
Тесты по картинкеГоловоломкиОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять